Atlas VPN - zniżka 82%. Oszczędź ponad 1200 złotych

Właśnie ruszyła promocja solidnej sieci VPN. Można zaoszczędzić na dwóch abonamentach.

Atlas VPN to rozwiązanie, które znalazło się na drugim miejscu naszego rankingu "Najlepsze darmowe sieci VPN 2022". Dlaczego? Tu pozwolę sobie umieścić ten sam opis, co w zestawieniu:

AtlasVPN to własność Nord Security, czyli firmy odpowiedzialnej za NordVPN. Jest to darmowa wersja płatnej sieci i choć nie ma żadnych ograniczeń szybkości transferu, limit to 2 GB dziennie dla apki iPhone oraz 10 GB dla apki Windows. W edycji darmowej są dostępne trzy darmowe serwery - po jednym na każdym wybrzeżu USA oraz jeden w Amsterdamie. Niedużo? Owszem - ale za darmo. Można odblokować wiele serwisów streamingowych oraz obejść blokady geolokalizacyjne.

Co jest zaletą Atlas VPN, to prosta obsługa: pobierasz, instalujesz, uruchamiasz - i działa. Nie musisz podawać adresu e-mail ani jakichkolwiek innych informacji. W dodatku możesz używać sieci na tylu urządzeniach, na ilu masz ochotę (i potrzebę). Siedziba sieci mieści się w USA, co jest mało idealne, ale operator prowadzi politykę braku logów. Zbiera jednak informacje o lokalizacji użytkownika w celu "zapewnienia lepszego doświadczenia". Mamy tu aplikacje ma Windows, macOS, iOS oraz Androida - w każdej znajduje się kill switch. Do wyboru protokoły IKEv2 oraz WireGuard. Mamy także wsparcie dla protokołów IPv4 i IPv6.

W edycji darmowej Atlas VPN ma limit danych 2 GB dziennie. A co w przypadku wersji płatnej? Tu przechodzimy właśnie do atrakcyjnych promocji. Abonament na miesiąc to 10,99 USD (ok. 44 zł) i to się nie zmienia. Jednak przy abonamencie na dłuższy czas mamy całkiem inną sytuację:

abonament na rok - 39,42 USD (ok. 157 zł) zamiast 131,88 USD (ok. 525 zł), oszczędzasz 70%;

- 39,42 USD (ok. 157 zł) zamiast 131,88 USD (ok. 525 zł), oszczędzasz 70%; abonament na 3 lata - 71,49 USD (ok. 285 zł) zamiast 395,64 USD (ok. 1574 zł), oszczędzasz 82%.

Aby skorzystać z promocji, musisz przejść na tę stronę, wybrać swój plan i zapłacić, wprowadzając kod ATLASWELCOME. W obydwu subskrypcjach masz gwarancję rezygnacji do 30 dni i zwrotu pieniędzy.

