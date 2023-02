Atomic Heart - grałem w najbardziej kontrowersyjną grę roku, czy było warto?

Atomic Heart to debiutanckie dzieło studia Mundfish, które powstawało ponad 5 lat. W tym czasie z niewielkiego projektu Atomic Heart urosło do ambitnej produkcji, która graczom ma wypełnić lukę po serii Bioshock. Czy to się faktycznie udało?

Atomic Heart to produkcja, którą z zaciekawieniem obserwowałem od co najmniej kilku lat. Szczególnie, gdy wiedziałem, że Bioshock Infinite będzie jeszcze długo ostatnią odsłoną mojej ukochanej serii. Atomic Heart niosło nadzieję, że przynajmniej w jakiejś części wypełni mi tę lukę. Zaczyna się nieźle, dzieło studia Mundfish przenosi nas do alternatywnej wersji historii, w której to Związek Radziecki opracował szereg niezwykłych technologii i rozwiązań. Na pierwszy plan wychodziła zaawansowana robotyka, ale nie tylko. Latające miasta (coś wam to przypomina?), zaawansowana broń czy możliwość błyskawicznego przyswojenia wiedzy z dowolnej dziedziny są na porządku dziennym. Historię poznajemy głównie z perspektywy agenta specjalnego "P-3" lub po prostu majora Nechaeva.

Pierwsze chwile spędzone w Atomic Heart przedstawiają nam wręcz idealny obraz wizji świata, w której rewolucja technologiczna w znaczącym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia ludzi. Cały czas nie mogłem pozbyć się wrażenia, że wprowadzenie, jego nastrój i klimat, aż za bardzo przypomina mi Bioshock Infinite. Z jednej strony to dobrze, jak już się na kimś wzorować, to na najlepszych, z drugiej miałem poczucie, że to w sumie najmniej kreatywny sposób na oddanie hołdu innemu dziełu.

Ten sielski klimat nie utrzymuje się jednak długo i wkrótce wpadamy z technologicznego raju do koszmaru, w którym z niewiadomych przyczyn maszyny zwariowały i zaczęły traktować wszystkich ludzi jako potencjalne zagrożenie, które należy jak najszybciej wyeliminować. P-3, a my wraz z nim trafiamy do jednego z podziemnych kompleksów, które mają nam odpowiedzieć na pytania, co się stało i kto się za tym kryje? Nie będę wam zdradzał więcej informacji na temat historii, ale mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jak już się w niej zanurzycie, to nie będziecie chcieli odejść od konsoli, póki jej nie skończycie. Główny wątek fabularny Atomic Heart jest naprawdę bardzo dobry, pełen zwrotów akcji i nieoczywistych wątków. Co prawda w pewnym momencie (uważam, że trochę za szybko) niemal wszystkie elementy układanki wskoczą na odpowiednie miejsca, ale i tak nie mogłem doczekać się finału, aby sprawdzić, co ostatecznie się wydarzy.

Jestem P-3, a to moja rękawica - Charles

Jak już wspomniałem głównym bohaterem gry jest P-3, od początku towarzyszy mu jednak wyjątkowo wygadana, inteligennta rękawica Char-les. Niestety, przez większość czasu dialogi pomiędzy tą dwójką głównie mnie irytowały, a nawet męczyły. Głównym tego winowajcą jest P-3. Przez większą cześć przygody z Atomic Heart nie mogłem złapać kontaktu z głównym protagonistą. Od początku na wszystko narzeka, wszystkiego się czepia i sprawia wrażenie, jakby był ciągle wściekły. Na domiar złego nieustannie żartuje i "śmieszkuje", co nijak ma się do ogólnego, momentami przygnębiającego i horrorowego, klimatu całej produkcji.

Trzeba to sobie jasno powiedzieć - nie wszystkie roboty są takie złe... (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Za przykład niech posłuży sytuacja, w której znajdujemy innego człowieka w potrzebie. Prosi nas on, abyśmy skrócili jego cierpienia jeśli nie możemy mu pomóc, na co P-3 odpowiada, "wybacz nie ma teraz czasu - do zobaczenia później", po prostu zgroza. Zastanawiam się tylko, na ile było to celowe działanie, a na ile po prostu błąd deweloperów. Możliwe, że P-3 i Char-les mieli sprawić, że cała historia nie będzie tak śmiertelnie poważna. Ostatecznie jednak twórcy nie zachowali tu umiaru i P-3 będzie regularnie psuł wam klimat produkcji. Na pocieszenie zdradzę jedynie, że w dalszej części gry wygląda to nieco lepiej, niż na początku.

Horror, survival i post-apo

W Atomic Heart bardzo wyraźnie widać inspiracje serią Bioshock, ale też choćby Far Cry (szczególnie starszymi odsłonami). Przede wszystkim do naszej dyspozycji otrzymujemy otwarty świat. Choć sporo czasu spędzimy w ogromnych, zamknięty kompleksach pod ziemią, to są one płynnie połączone ze światem na powierzchni, gdzie czekają na nas opcjonalne zadania i aktywności. Na szczęście tutaj twórcy zachowali umiar i mapa w Atomic Heart nie świeci nam się od znaczników.

W Atomic Hear kluczową rolę odgrywa walka, tej będzie tu naprawdę sporo. Choć istnieje opcja cichej eliminacji przeciwników, to jest to raczej jedynie mały, drobny dodatek. Większość starć będzie głośna, szybka i brutalna. System walki w Atomic Heart to jedna z tych rzeczy, która początkowo średnio mi odpowiadała, a później się w niej zakochałem. Przez pierwszych kilka godzin, gdy miałem dostęp do ubogiego arsenału, walka wydawała mi się bardzo nieintuicyjna i drętwa (szczególnie przy użyciu broni białych). Jednak po ulepszeniu zdolności, jak i broni bawiłem się w Atomic Heart znakomicie. Czuć siłę zarówno poszczególnych broni, jak i umiejętności. Dodatkowo należy się również uznanie, za znakomicie przygotowane animacje.

Założenia systemu walki w Atomic Heart są bardzo proste, jednak ma on w sobie sporo głębi. Do naszej dyspozycji oddano trzy rodzaje broni: białą, palną i energetyczną. Do tego możemy korzystać z kilku specjalnych zdolności, jak np. porażenie prądem czy telekineza. Wyjątkowo spodobała mi się tu wzajemna zależność pomiędzy poszczególnymi rodzajami broni. Broń energetyczna jest w stanie zadać pokaźne obrażenia (szczególnie robotom), ale wymaga do tego energii, którą ładują głównie ataki bronią białą. Ta z kolei nie wymaga amunicji i zadaje duże obrażenia, ale wymaga bezpośredniego starcia z rywalem. Broń palna z kolei jest wyjątkowo uniwersalna i dodatkowo pozwoli nam zachować dystans. Niestety, zużywa amunicję, do której dostęp (szczególnie w początkowych etapach produkcji) jest mocno ograniczony. Wszystko to sprawia, że podczas starć regularnie będzie żonglować pomiędzy np. toporem, karabinem, a działkiem energetycznym.

Idealnie koresponduje to z momentami chaotycznymi, pełnymi adrenaliny starciami. Już najbardziej podstawowe roboty są w stanie nas zabić. Przeciwnicy w Atomic Heart są wyjątkowo agresywni i zajadli. Będą nas ścigać bez końca, a co gorsza mogą wzywać posiłki. Wbrew pozorom w grze nie brakuje nam zróżnicowania adwersarzy. Choć oczywiście głównie będą to różnego rodzaju roboty, to nie zabraknie również innych, zmutowanych maszkar. Słowa uznania należą się również za walki z bossami. W grze jest ich w sumie zaledwie kilka, ale niemal wszystkie były naprawdę ciekawie zaprojektowane i wymagały ode mnie nie tylko refleksu i sprytnego wykorzystania arsenału, ale również dostosowania umiejętności.

Będąc przy rozwoju postaci, to w Atomic Heart nie istnieje klasyczne doświadczenie. Zamiast tego musimy zbierać z przeciwników konkretny surowiec, z którego możemy tworzyć ulepszenia. Ogromny plus należy się twórcom za to, że od samego początku możemy w każdej chwili zresetować wszystkie zainwestowane przez nas punkty i całkowicie przebudować swoją postać. Zbierać w Atomic Heart ogólnie będziemy bardzo dużo, amunicja, pakiety leczenia, bronie, schematy z ulepszeniami, a do tego dochodzi jeszcze kilka różnego rodzaju surowców. Na szczęście element ten rozwiązano bardzo przyjemnie i dzięki zdolności telekinezy możemy w oka mgnieniu oczyścić wszystkie szafki w danym pomieszczeniu bez konieczności przeszukiwania każdej osobno.

No i to mi się podoba

Trudno uwierzyć, że Atomic Heart to debiutanckie dzieło studia Mundfish. Produkcja ta zawstydza bowiem większych i bardziej doświadczonych deweloperów na wielu poziomach. Przede wszystkim w grze nie natknąłem się na praktycznie żadne błędy czy bugi. Po około 25 godzinach spędzonych z tytułem, największym problemem na jaki się natknąłem, było zawieszanie się muzyki z walki. Po zakończonym starciu, pomimo, że byłem już sam, dynamiczna muzyka wciąż grała. Wystarczyło jednak wczytać ostatni zapis i wszystko wracało do normy.

Atomic Heart wygląda również bardzo dobrze. Nie jest to może pokaz możliwości nowej generacji, ale dzieło Mundfish z całą pewnością nie ma się czego wstydzić w 2023 roku. Bardzo dobrą oprawę wizualną uzupełnia świetne udźwiękowienie i muzyka. Podczas podróży usłyszymy wiele klasycznych utworów, a ich wykorzystanie było niemal perfekcyjne. Do tego dochodzi jeszcze dubbing. Atomic Heart ogrywałem z angielskimi głosami i muszę przyznać, że aktorzy spełnili swoją rolę znakomicie. Byli przekonujący, prawdziwi (momentami, aż za bardzo), a niektóre monologi jeszcze na długo zostaną mi w pamięci. Co istotne, nie tylko odtwórcy głównych postaci wywiązali się ze swoich zadań znakomicie. W grze natrafimy na mnóstwo dzienników audio, które opowiadają nam pomniejsze historie ze świata Atomic Heart i muszę przyznać, ze słucha się ich niczym najlepszych audycji radiowych.

Skąd te kontrowersje?

Nie da się ukryć, że twórcy gry - rosyjskie studio Mundfish, nie mogli wybrać sobie gorszego momentu na premierę swojego dzieła. Oczywiście, gdy ponad 5 lat temu zaczęli pracować nad grą nie mogli przewidzieć, że sytuacja geopolityczna na świecie będzie prezentować się w taki, a nie inny sposób. Jednak zarówno tematyka gry, momentami tak przerażająco przypominająca rzeczywistość, jak również liczne wątpliwości, co do jej finansowania i bezpieczeństwa graczy sprawiły, że śmiało mogę określić Atomic Heart jako jedną z najbardziej kontrowersyjnych gier roku.

Od czego zacząć? Przede wszystkim choć obecnie siedziba Mundfish mieści się na Cyprze, a samo studio określa się jako "międzynarodowe", to w rzeczywistości zostało założone przez rosyjskich deweloperów i tam przez większość czasu była realizowana produkcja gry. Oczywiście nie ma w tym nic złego, ale w obliczu napaści Rosji na Ukrainę wszystkie projekty, nawet te rozrywkowe, które mogą choćby w drobnym stopniu finansować machinę wojenną Rosji należy potępić. Czy Atomic Heart się do nich zalicza? Jak zapewnił nas polski wydawca gry - firma Plaion Polska, po wykonaniu pełnego due dilligence firmy developerskiej oraz całego projektu przez globalnego wydawcę Atomic Heart, czyli Focus Entertainment, potwierdzono, że zyski z gry nie przyczynią się w żaden sposób do finansowania rosyjskiej napaści na Ukrainę.

W grze nie zabraknie również logicznych i zręcznościowych wyzwań (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Kolejną nie mniej kontrowersyjną sprawą związaną z Atomic Heart jest, a w zasadzie był (już go usunięto) zapis z "polityki prywatności" Atomic Heart, gdzie mogliśmy przeczytać, że "Mundfish gromadzi dane użytkowników i może je przekazywać rosyjskim organom państwowym, w tym FSB". Co ciekawe zapis ten był widoczny jedynie na rosyjskojęzycznej stronie gry. Wkrótce po tych rewelacjach, przedstawiciele Mundfish zdementowali te oskarżenia i stanowczo im zaprzeczyli stwierdzając, że: "nasza gra i strona internetowa nie zbierają żadnych informacji ani danych. Oświadczenie o prywatności na stronie jest przestarzałe i błędne, i powinno zostać usunięte lata temu. Zamknęliśmy sklep, aby zapewnić naszych fanów o integralności naszego studia i produktów. Przepraszamy za wszelkie zamieszanie w tej sprawie".

Jak zatem widać kontrowersji związanych z Atomic Heart nie brakuje. Ostatecznie jednak wierzę, że trzeba oddzielić dzieło od autora i spojrzeć na grę nie przez pryzmat kontrowersji związanych z jej twórcami, ale przede wszystkim jak na samodzielny byt.

Atomic Heart - czy warto?

Czy warto sięgnąć po Atomic Heart na premierę? Powiem tak, jeśli lubicie gry klimatyczne z ciekawą historią i niezwykłym światem, to zdecydowanie tak. Atomic Heart zaskoczył mnie, ale pozytywnie. Spodziewałem się zdecydowanie czegoś o mniejszej skali i jakości wykonania. Tymczasem otrzymałem tytuł, w którym spędziłem kilkadziesiąt godzin nie nudząc się nawet przez chwilę. Zatem moim zdaniem warto.