Atomic Heart - tak niskie wymagania sprzętowe dla nowej gry są realne?

Gra Atomic Heart, przygotowana przez rosyjskie studio Mundfish, zadebiutowała na naszych komputerach osobistych. Deweloperzy chwalą się dość niewielkimi wymaganiami sprzętowymi. Postanowiłem zatem sprawdzić te deklaracje, by móc odpowiedzieć na pytanie - jakiej karty graficznej potrzebujemy, by cieszyć się płynną rozgrywką?

Spis treści

Zdaje sobie sprawę, że tytuł ten wzbudza wiele emocji nawet za sprawą pochodzenia samych deweloperów. Tekst ten nie jest recenzją ani żadnym manifestem politycznym. Skupimy się w nim wyłącznie na teście kilku modeli kart graficznych. Biorąc pod uwagę, na jakie problemy natykaliśmy się podczas wcześniejszych, dużo głośniejszych premier tego roku, aż trudno uwierzyć w zapewnienia Mundfish o niskich wymaganiach sprzętowych. Cóż - pora to sprawdzić.

Bezpieczny wybór - Unreal Engine 4

Podobnie jak testowany niedawno przeze mnie Hogwards Legacy czy Returnal, Atomic Heart również wykorzystuje Unreal Engine 4. Nie ma co się dziwić, skoro tytuł ten powstawał na długo przed wypuszczeniem piątej wersji silnika od Epic Games. Na pewno nie możemy traktować tego jako wadę. Zwłaszcza że wszystkie najnowsze technologie - w tym i śledzenie promieni - są dostępne.

Nie mam też nic do zarzucenia dostępnym opcjom. W Atomic Heart znajduje się tryb pełnoekranowy. Widać zresztą, że twórcy poświęcili sporo czasu na optymalizację swojego dzieła. Gra nie “zapycha” całego dostępnego RAM-u. Jedyne, do czego muszę się odrobinę przyczepić, to - podobnie jak w przypadku Dziedzictwa Hogwartu - zmuszony byłem na ręczne ustawienie koligacji, czyli wyłączenie 10 wątków. Szesnastordzeniowy Ryzen 9 7950X to bardziej procesor do pracy niż do gier, choć jak pokazał Returnal (także UE4,) da się tak zoptymalizować kod gry, by ta działa poprawnie bez takich zabiegów.

Niskie wymagania sprzętowe

Przygotowując dla Was proponowane zestawy komputerowe dla Atomic Heart, zwróciłem uwagę na niskie wymagania sprzętowe. Te minimalne spełniają nawet ośmioletnie pecety. Nawet w przypadku zalecanej konfiguracji sprzętowej, deweloperzy wciąż sugerują wyłącznie czterordzeniowe procesory, a w przypadku ustawień najwyższych ma wystarczyć sześciordzeniowy układ.

. Minimalne Zalecane Ultra Procesor Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz Intel Core i5-7600K 3.8 GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz Intel Core i7-8700K 3.7 GHz / AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz RAM 8GB 16 GB 16 GB Karta graficzna min. 4 GB; GeForce GTX 960 / Radeon R9 380 min. 8 GB; GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700 XT min. 10 GB GeForce RTX 3080 / Radeon RX 6800 XT Dysk 90 GB 90 GB (rekomendowany dysk SSD) 90 GB (rekomendowany dysk SSD)

Polecane modele kart graficznych również nie robią większego znaczenia. GTX 960 dla ustawień minimalnych GTX 1080 dla zalecanych i RTX 3080 dla najwyższych w rozdzielczości 4K. Przypomnę, że Hogwarts Legacy ,bazujące na tym samym silniku, wymagało dla ustawień ULTRA RTX 3090 Ti bądź nowego RX 7900 XT. Dodatkowo Atomic Heart potrzebuje “tylko” 16 GB RAM. Jak już pisałem wcześniej, pamięć nie jest zapychana, a tytuł ”pochłania” średnio ok. 6 GB - imponujące!

Testy

Wszystkie testy przeprowadziłem na redakcyjnej platformie testowej, tej samej, z której korzystałem przy sprawdzaniu Hogwards Legacy czy Returnal. Zestaw ten na pewno spełnia zalecania deweloperów co do zalecanej konfiguracji. W przypadku kart graficznych postawiłem na pięć konstrukcji. Dwa leciwe już GTX – 1660 Super oraz 1080 Ti, dwa RTX – 3080 oraz 4080 od Gainwarda i Radeona RX 7900 XTX w wersji od ASRock’a.

W testach wykorzystałem wersję gry pochodzącej ze sklepu Microsoftu. Tytuł ten jest za darmo dostępny w abonamencie Xbox Game Pass zarówno dla posiadaczy najnowszych Xbox-ów, jak i zwolenników grania na PC. W przypadku kart NVIDII korzystałem ze sterowników w wersji 528.49, a Radeona RX 7900 XTX z Adrenalin Edition 23.1.2

Pełna specyfikacja konfiguracji testowej prezentuje się zatem następująco:

PROCESOR : AMD Ryzen 9 7950X

: AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA : AsRock X670E Taichi

: AsRock X670E Taichi RAM : G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30

: G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 DYSK :WD Black SN850X, Kingston Fury Renegade 2 TB

:WD Black SN850X, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ : COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Wszystkie testy były przeprowadzane na najwyższych ustawieniach jakości - Atomic. W przypadku kart GTX gra automatycznie wyłącza funkcje związane z Ray Tracingiem. Czy wygląda przez to zauważalnie gorzej? Na pewno nie na pierwszy rzut oka. Cóż, “dość niskie” wymagania sprzętowe - jak na obecne czasy - mają odzwierciedlenie w wynikach. Mimo wysokich ustawień graficznych, tak naprawdę każda z testowanych kart była w stanie zapewnić płyną rozgrywkę, choć w przypadku GTX 1660 Super sugerowałbym zejście o jeden poziom niżej.

W przypadku droższych konstrukcji widać, że zapewnienia twórców, że RTX 3080 wystarczy do płynnej rozgrywki w 4K, mają jak najbardziej potwierdzenie w naszym teście. Ale gdy liczymy na płynniejszą rozgrywkę, lepiej skorzystać z nowszych konstrukcji.

Choć nawet i one nie wystarczą, jeżeli posiadamy 144 Hz monitor 4K. Rozwiązaniem w tym przypadku jest po raz kolejny SuperSampling. Gra obsługuje zarówno rozwiązanie od Nvidii - DLSS (w tym 3.0 z generatorem klatek), jak i FSR od AMD.

Atomic Heart to kolejny tytuł, w którym większą ilość generowanych klatek zauważmy po włączeniu FSR - nawet gdy nasz komputer wyposażony jest w RTX 4080. Co prawda model ten może skorzystać z funkcji generowania klatek, zapewniając dużo wyższy wynik pomiaru 1% low. Dodatkowo obraz generowany z DLSS 3.0 sprawia wrażenie odrobinę ostrzejszego, choć aby dostrzec różnice w rozdzielczości 4K, trzeba się naprawdę mocno dopatrywać.

Atomic Heart udowodnił, że da się stworzyć obecnie grę, która działa poprawnie i do tego nie potrzebuje nie wiadomo jak przesadnie drogiego komputera. Jeżeli lubiliście serię Bioshock, to tytuł ten na pewno przypadnie wam do gustu. Zwłaszcza, że możecie ją sprawdzić “za darmo”, ponieważ tytuł ten jest dostępny w abonamencie Xbox Game Pass. Pamiętajcie, by zapoznać się z jej pełną recenzją na naszym portalu.