Atrakcyjna wyprzedaż! Głośnik Huawei Sound X i słuchawki FreeLace Pro w super cenach

Tylko dzisiaj w sklepie huawei.pl można kupić wybrane produkty w promocyjnej cenie. Wśród przecenionych produktów pojawiają się głośniki oraz słuchawki Huawei. Zobaczcie, ile można zaoszczędzić - rabaty są naprawdę zaskakujące.

OkazjoWTORKI na huawei.pl to idealna okazja, aby taniej kupić wybrane urządzenia. Tym razem na wyprzedaży pojawiają się trzy produkty, których ceny będą znacznie niższe. Promocja trwa tylko jeden dzień (23 marca) od 9:00 do 21:00. Urządzenia będą pojawiać się co cztery godziny. Wśród przecenionych sprzętów znalazły się:

Głośnik Huawei Sound X w nowej cenie 899 zł ,

w nowej cenie , Bezprzewodowe słuchawki FreeLace Pro (zielone lub czarne) w nowej cenie 199 zł

(zielone lub czarne) w nowej cenie 199 zł Głośnik Huawei BT CM510 w nowej cenie 29 zł

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, każdy produkt jest limitowany: Sound X do 30 sztuk, słuchawki FreeLace Pro do 40 sztuk, a głośnik BT CM510 do 40 sztuk.

Głośnik Huawei Sound X - specyfikacja

Wymiary: 165 mm x 203 mm

Głośniki: 2 głośniki basowe 60 W; 6 głośników pełnozakresowych 30 W

Procesor: MediaTek MT8518: 4 x 1,5 GHz

Łączność: Bluetooth HFP/A2DP; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2, 2,4 GHz oraz 5 GHz

Przyciski: Wyciszanie; Głośność +/-; Przycisk funkcyjny

Pamięć: 512 MB RAM + 8 GB ROM

Efekty dźwiękowe: HUAWEI Sound, 360°Surround

Słuchawki FreeLace Pro - specyfikacja

Łączność: Bezprzewodowe

Budowa słuchawek: Dokanałowe

Mikrofon: Tak, na kablu

Redukcja hałasu: Nie

Złącze: USB typu-C - 1 szt.

Zasięg: do 10 m

Zasilanie: Wbudowany akumulator 150 mAh

Czas ładowania: ok. 60 min

Maksymalny czas pracy: do 24 h

Kompatybilność: Android

Głośnik Huawei Bluetooth CM510

Głośniki: 1.0

Moc głośników: 3 W

Łączność: Bluetooth

Sterowanie: Smartfon / tablet

Rodzaje wyjść / wejść: microUSB - 1 szt.

Dodatkowe informacje: Odporność na zachlapanie; Wodoodporność IPX4; Pasek na nadgarstek

