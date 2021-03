Atrakcyjne wyprzedaże w x-kom! Sprawdzamy najciekawsze promocje

Wyprzedaże w sklepie x-kom to idealne okazja, aby taniej kupić nowego smartfona, smartwatcha czy laptopa. W każdym tygodniu możemy liczyć na coś nowego. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze propozycje.

Spis treści

W sklepie x-kom co tydzień możemy trafić na świetne okazje i promocyjne ceny wielu produktów. Na wyprzedaży pojawiają się m.in. smartfony, laptopy, podzespoły komputerowe oraz akcesoria gamingowe. To idealna okazja, aby znaleźć wybrany sprzęt w najniższej cenie. Zobaczcie, co obecnie znajduje się w ofercie promocyjnej.

Prezent na Dzień Kobiet w x-kom

Jeszcze przez kilka dni w sklepie x-kom trwa promocja na urządzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Wśród przecenionych produktów znajdziemy:

Przeceniony z 799 zł na 599 zł

Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Kompas, Magnetometr, Pulsoksymetr, Pulsometr, Światła, Żyroskop

Nawigacja: Tak

Obwód nadgarstka: 140 - 210 mm

Odporności: Wodoszczelność 5 ATM

Przecena z 799 zł na 599 zł

Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Pulsometr, Światła, Żyroskop

Nawigacja: Tak

Odporności: Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM

Czas pracy: do 2 dni normalnego użytkowania

Przeceniona z 2899 zł na 2699 zł

Ekran: 6,5"

Procesor: Samsung Exynos 990

Pamięć: 128 GB

System: Android 10

Przeceniony z 999 zł na 749 zł

Ekran: 6,53"

Procesor: MediaTek Helio G85

Pamięć: 128 GB

System: Android 10

Wyprzedaże w x-kom

Przeceniony z 3 899 zł na 3 399 zł

Procesor: Intel Core i5-10300H

Pamięć: 8 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti + Intel UHD Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Przeceniony z 3 299 zł na 2 999 zł

Procesor: Intel Core i5-1035G1

Pamięć: 8 GB

Grafika: Intel UHD Graphics

Typ ekranu: Błyszczący, LED, WVA

Przeceniony z 3 449 zł na 3 049 zł

Przekątna ekranu: 27"

System: Microsoft Windows 10 Home PL

Procesor: AMD Ryzen™ 5 3500U

Grafika: AMD Radeon™ Vega 8

Przeceniony z 6 999 zł na 6 199 zł

Procesor: Intel Core i7-1060NG7

Pamięć: 16 GB

Grafika: Intel Iris Plus Graphics

Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS, Retina

Przecena z 899 zł na 699 zł

Ekran: 6,3"

Procesor: Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć: 64 GB

System: Android 9.0 Pie

Przeceniony z 2 799 zł na 2 599 zł

Ekran: 6,67"

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć: 256 GB

System: Android 10

Przeceniony z 999 zł na 599 zł

Ekran: 1,2"

Pamięć RAM: 768 MB

Pamięć wewnętrzna: 4 GB

Funkcje: czas i jakość snu; dynamika biegu; kontrola odtwarzania muzyki; krokomierz; książka adresowa; lokalizacja; rejestr połaczeń; stoper; system głośnomówiący; wybieranie głosowe

Pojemność akumulatora: 420 mAh

Przeceniona z 169,99 zł na 99,99 zł

Typ myszy: Dla graczy

Sensor: Optyczny

Liczba przycisków: 4

Rozdzielczość: 5000 dpi

Przeceniony z 849 zł na 689,99 zł

Kolor: Czarno-niebieski

Materiał: Skóra ekologiczna, Tkanina

Obciążenie: 150 kg

Wysokość siedziska: 470 - 545 mm

Przeceniony z 619 zł na 569 zł

Pojemność: 1000 GB

Interfejs: 2,5" SATA

Prędkość odczytu: 560 MB/s

Prędkość zapisu: 510 MB/s

Przeceniony z 1 649 zł na 1 549 zł

Technologia: DLP

Rozdzielczość: 1024 x 768

Jasność: 3700 lm

Kontrast: 22 000:1

Zobaczcie również: Jakie produkty warto kupić na Amazon? Przeglądamy najciekawsze oferty