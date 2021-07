Atypowy - sezon 4 już dostępny na Netflixie!

Fani serialu "Atypowy" przeżywają dziś jednocześnie smutek i radość. Oto premierę ma czwarty, finałowy sezon serialu!

"Atypowy" to amerykański serial telewizyjny wyprodukowany przez Weird Barain, Exhibit A oraz Sony Pictures Television, którego twórczynią jest Robia Rashid. Fabuła opowiada o Samie, nastolatku ze spektrum autyzmu, którego największym marzeniem jest niezależność oraz życie zbliżone do tego, jakie prowadzą jego rówieśnicy. W rolach głównych pojawiają się Jennifer Jason Leigh, Keir Gilchrist, Brigette Lundy-Paine, Amy Okuda oraz Michael Rapaport. Pierwszy sezon swoją premierę miał w roku 2017 i do dzisiaj zaskarbił sobie ogromną ilość fanów na całym świecie. Dziś premierę ma ostatni, czwarty sezon produkcji, a zobaczyć go można na Netflixie, jednej z największych platform VOD w Polsce.

Nastolatek ze spektrum autyzmu pragnie zdobyć dziewczynę. Wołanie o większą niezależność zmusza członków jego rodziny do głębszego poznania samych siebie. - opis produkcji

Twórcy: Robia Rashid

Robia Rashid Obsada: Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine, Nik Dodani, Jenna Boyd

Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine, Nik Dodani, Jenna Boyd Gatunek: Komedia

Komedia Kategorie: Dziwaczny, Uczuciowy

Dziwaczny, Uczuciowy Kategoria wiekowa: 13+

13+ Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

