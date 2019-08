Audi e-tron Scooter: połączenie hulajnogi i deskorolki

Swym nowym projektem elektrycznej hulajnogi, Audi włącza się w wyznaczanie trendów miejskiej mobilności multimodalnej. Skonstruowany z myślą o czujących sportową żyłkę mieszkańcach miast pojazd – Audi e-tron Scooter, to połączenie różnych zalet elektrycznej hulajnogi i deskorolki.

Audi e-tron Scooter ma masę dwunastu kilogramów. Może być złożony – wtedy można go przewozić w bagażniku samochodu, autobusem, czy pociągiem, ale może być również ciągnięty przez pieszego niczym wózek. Pojazd ten wyróżnia się jednak przede wszystkim sposobem jego prowadzenia, przypominającym surfing po falach. Osoba kierująca ma zawsze jedną rękę wolną, ma możliwość rozglądania się dookoła i może dawać sygnały rękoma jak podczas jazdy na rowerze. Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży Audi e-tron Scooter planowane jest na koniec roku 2020.

„Oferując Audi e-tron Scooter chcemy trafić do będących ciągle w ruchu miejskich klientów, dla których ważne są styl i funkcjonalność, ale którzy zdają sobie również sprawę z ważności zrównoważonego i multimodalnego transportu” – mówi Thorsten Schrader, project manager zajmujący się w Audi mikromobilnością. Prowadzący pojazd trzyma co prawda jedną rękę na kierownicy, ale kieruje nim jak deskorolką – balansując ciężarem ciała. Ruchome osie i cztery koła pozwalają na robienie bardzo ciasnych zakrętów. „Oczywiście e-tron Scooter może jeździć też prosto, ale najlepsze doświadczenia z jazdy zdobywamy balansując ciałem jak na desce surfingowej tnącej fale. Wbrew pozorom, jest to na nim niezmiernie łatwe.”

Kierownica nie tylko daje stabilność, ale mieści też w sobie akumulator, całą elektronikę i wyświetlacz pokazując stan naładowania akumulatora. Prowadzący przyspiesza i hamuje wykorzystując obrotową manetkę na kierownicy. Dzięki rekuperacji – gdy e-tron Scooter hamuje i odzyskuje w ten sposób energię – jego zasięg to nawet 20 kilometrów, a maksymalna prędkość to 20 km/h. Hydrauliczny hamulec nożny dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Indywidualni klienci będą mogli kupować Audi e-tron Scooter już pod koniec roku 2020. Możliwe jest również jego zastosowanie we flotach dla określonych grup użytkowników, np. dla mieszkańców nowoczesnych dzielnic mieszkaniowych w dużych miastach. Inną opcją jest też oferowanie tego pojazdu jako dodatku przy kupnie samochodu Audi e-tron. Mógłby być on wtedy ładowany leżąc w bagażniku samochodu i będąc podłączonym do specjalnego, znajdującego się tam gniazdka. Użytkownicy mogliby używać go do pokonania tzw. ostatniego kilometra np. z parkingu do domu lub do miejsca pracy.

Audi e-tron Scooter wyposażone jest w wymagane prawem oświetlenie diodowe: reflektor przedni, światło do jazdy w dzień, światło tylne i światło hamowania. Interfejs Bluetooth umożliwia stworzenie indywidualnych ustawień jazdy i zapewnia ochronę przed kradzieżą. Powierzchnia, na której stoi prowadzący może być pokryta drewnem lub karbonem, a sam pojazd może być szary lub czarny.