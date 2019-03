August View nowy bezprzewodowy video dzwonek do drzwi

Nowy smart video dzwonek do drzwi od firmy August nie wymaga okablowania

Źródło: august.com

Firma August słynie z produktów z serii Home - inteligentnych zamków do drzwi, ale posiada w swojej ofercie także dzwonek do drzwi z funkcją video. Obecnie firma wprowadza na rynek całkowicie nowy model August View.

W przeciwieństwie do poprzednich modeli, August View zasilany jest za pomocą baterii (wbudowany akumulator o pojemności 6500 mAh), dzięki czemu stał się całkowicie bezprzewodowy. To sprawa, że produkt znacznie zyskuje na atrakcyjności za sprawą łatwego i szybkiego montażu.

Oferuje możliwość skorzystania z video dzwonka osobom, które w swoich domach nie posiadają instalacji i odpowiedniego okablowania przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo producent oferuje możliwość personalizacji dzwonka - August View będzie dostępny w dziewięciu opcjach kolorystycznych.

Zmieniony został również wygląd urządzenia. Poprzednie produkty firmy charakteryzowały się zaokrąglonymi kształtami. August View jest prostokątny i węższy od innych modeli. Design urządzenia jest podobny do tego, co oferują konkurencji - Ring oraz Nest. Użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do nagrań na żywo z przesyłaniem dźwięku w obu kierunkach, dzięki czemu będą mogli rozmawiać z osobą stojącą przed drzwiami wejściowymi. Możliwe jest także pobieranie pięciosekundowych klipów wideo, które będą przechowywane w chmurze przez 24 godziny od czasu nagrania. Nie wymaga to wykupu dodatkowej subskrypcji.

Źródło: august.com

August obiecuje wyższą rozdzielczość nagrań niż w przypadku konkurencji - 1440p. Obiektyw został zaprojektowany w sposób, który ma ograniczyć powstawanie efektu rybiego oka. Zwiększenie rozdzielczości pozwoli na polepszenie jakości obrazu oraz zarejestrowanie większej ilości detali.

August View jest kompatybilny z innymi urządzeniami producenta oraz będzie kompatybilny z inteligentnymi głośnikami i wyświetlaczami takimi jak: Amazon Echo Show, Google Home oraz Apple HomePod.

Producent deklaruje, że produkt jest zgodny z normą IPX5 i przystosowany do pracy na zewnątrz. Temperatura działania wacha się od -20 do +50 stopni Celsiusa. Brakuje informacji o czasie pracy na pojedynczym ładowaniu.

Nowy dzwonek do drzwi będzie dostępny w stanach zjednoczonych od 28 marca bieżącego roku w cenie 229,99 $.

Brakuje na razie informacji, czy produkt można będzie zakupić w Polsce.