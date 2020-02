Autonomiczne pojazdy zagrożeniem na drogach? Hakerzy pokazują jak łatwo zmanipulować samochody Tesla

Autonomiczne auta już dawno przestały być tematem związanym wyłącznie z Sci-Fi. Okazuje się jednak, że przed nimi jeszcze daleka droga do swobodnego funkcjonowania.

Grupa ekspertów, z dobrze znanej firmy specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie - McAfee, postanowiła "zhakować", choć może to za dużo powiedziane, inteligentne samochody marki Tesla. Ku ich zdumieniu, funkcja autopilota, która sprawia, że samochód porusza się bez udziału kierowcy, może zostać w bardzo prosty sposób oszukana.

Eksperyment, który zorganizowali przedstawiciele McAfee polegał na doklejeniu paska czarnej taśmy do znaku drogowego z ograniczeniem prędkości. Okazało się, że wystarczył krótki fragment taśmy przy cyfrze 35, aby kamerka - MobilEye EyeQ3, w którą wyposażone są samochody Tesla, pomyślała, że chodzi o cyfrę 85. Jak zatem łatwo policzyć, pojazd przekroczył prędkość o 50 mph (mil na godzinę), co przekłada się na około 80 kmh (kilometrów na godzinę). Z opublikowanego przez "badaczy" zdjęcia jasno wynika, że większość ludzkich kierowców nie dałaby się oszukać i z łatwością dostrzegłaby liczbę 35.

Oczywiście można się zastanawiać, czy najzwyczajniej w świecie, nie był to samochód wyposażony w wadliwą kamerkę. Na potrzeby testu przedstawiciele McAfee przygotowali jednak kilka samochodów Tesli, w tym model Tesla X z 2016 roku oraz Tesla S z 2020. Rezultat eksperymentu za każdym razem był ten sam.

Czy w całej tej zabawie chodziło jedynie zdyskredytowanie pojazdów autonomicznych, a Tesli w szczególności? Eksperci z McAfee zapewniają, że ich eksperyment miał na celu jedynie podkreślić luki w bezpieczeństwie autonomicznych pojazdów i jak wiele pracy czeka jeszcze ich twórców, aby możliwe było z pełną odpowiedzialnością wypuszczać je na drogi.

Choć samochody autonomiczne rozpalają naszą wyobraźnię, to musi upłynąć jeszcze wiele czasu zanim masowo będą się one pojawiać na drogach. Zdaniem wielu specjalistów, niezbędne do rozwoju bezzałogowych pojazdów jest jak najszybsze wdrożenie sieci 5G.

źródło: technologyreview.com