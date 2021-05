Autonomiczny robot Intela pomaga w leczeniu COVID-19

RoomieBot, autonomiczny robot wyposażony w technologię Intel, podejmuje decyzje dokąd kierować pacjentów i pomaga personelowi medycznemu w interakcji z pacjentami wysokiego ryzyka.

RoomieBot

W ciągu ostatniego roku chorzy, pacjenci wchodzący do szpitala Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado w Meksyku natychmiast poddawali się rejestracji temperatury, poziomu tlenu we krwi i ogólnej historii medycznej. Co ciekawe, zapisy nie były prowadzone przez człowieka - zamiast tego podchodził do nich RoomieBot, całkowicie autonomiczny humanoidalny robot działający na technologii Intel.

RoomieBot, robot mniej więcej wielkości małego zbiornika na propan na kółkach, podejmuje decyzje, np. do którego lekarza skierować pacjenta, a także jest używany przez personel medyczny do interakcji z pacjentami wysokiego ryzyka COVID-19. Robot pomaga również zapewnić możliwość rozmów wideo na żywo między nieuleczalnie chorymi pacjentami i ich rodzinami, aby bliscy mogli się pożegnać.

RoomieBot

Sześcioletni meksykański startup Roomie pierwotnie zaprojektował robota, który miał zastąpić konsjerża w hotelach i restauracjach. Kiedy w zeszłym roku wybuchła pandemia koronawirusa, zespół Roomie chciał pomóc przemęczonym, wyczerpanym pracownikom medycznym w Meksyku.

W ciągu zaledwie czterech tygodni inżynierowie Roomie zaadaptowali robota do pracy w środowisku szpitalnym - dodali niezbędne czujniki, w tym oksymetr (urządzenie szacujące poziom nasycenia krwi tlenem) i wprowadzili inne ulepszenia, takie jak pokrycie zewnętrznej warstwy robota oraz panel LCD z osłoną antybakteryjną. Szybka praca zespołu nie pozostała niezauważona: magazyn Forbes (hiszpański) uznał Roomie IT za jedną z „30 najbardziej obiecujących firm w biznesie”.

RoomieBot działa w oparciu o technologię Intel, w tym algorytmy sztucznej inteligencji działające na jednostce Intel® Movidius ™ Vision Processing Unit (VPU), procesorach Intel NUC ósmej generacji i kamerach Intel® RealSense. Robot zbiera dane pacjentów w czasie rzeczywistym, które są bezpiecznie przesyłane strumieniowo do Amazon Web Services, dzięki czemu są dostępne dla upoważnionego personelu medycznego.