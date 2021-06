Autopsja kosmity z Roswell na internetowej aukcji

Na aukcję wystawiono fragment materiału filmowego z rzekomej autopsji kosmity, które miało zostać nagrane tuż po incydencie w Roswell.

To nie żart, ale też nie do końca prawda, bowiem jedno z najsłynniejszych nagrań, związanych rzekomo z kosmitami, ma wyjątkowo bujną historię. Obecnie, klatka z tego głośnego materiału została wystawiona na aukcję, w popularnej dzisiaj formie – niewymienialnego tokenu NFL. W największym uproszczeniu, zwycięzca licytacji nabędzie prawa do wirtualnej reprezentacji tego obrazu (nie będzie jednak posiadał uprawnień do jego fizycznej wersji).

Jeśli komuś wydaje się to śmieszne, to warto zauważyć, że zbywalne prawa do tych wirtualnych, unikatowych tokenów są często warte ogromne sumy pieniędzy. Przykładowo, zrobione przed laty zdjęcie tzw. Disaster Gir (widoczne poniżej), które stało się jakiś czas temu słynne i często stosowane w memach, zostało niedawno sprzedane przez znajdującą się na nim kobietę za 500 tyś dolarów (około 2 miliony złotych). Wróćmy jednak do kosmitów.

Wirtualne zdjęcie nabył licytujący, ukrywający się pod nickiem 3FMusic

Tajemnica Roswell i autopsja kosmity

Słynne nagranie „autopsji kosmity” powstało rzekomo w 1947 roku, po najważniejszym dla fanów teorii spiskowych i opowieści o kosmitach wydarzeniu w historii – katastrofie w Roswell. Do dziś, znajdująca się w pobliżu strefa 51 rozbudza wyobraźnie ludzi na całym świecie i jest obiektem licznych dywagacji. Nic więc dziwnego, że „ujawnione” przez brytyjskiego producenta – Rey’a Santilli, nagranie odbiło się głośnym echem. Santilli twierdził, iż film jest autentyczny i został nabyty w 1992 roku od wojskowego kamerzysty. Natomiast samo nagranie, według producenta, została zarejestrowane podczas przeprowadzanej autopsji kosmity, znalezionego we wraku UFO, które rozbiło się na pustyni w Nowym Meksyku. Trzeba przyznać, iż kadr z "autopsji kosmity" wygląda naprawdę intrygująco Informacje podane przez producenta zostały jednak zweryfikowane kilka lat później, przez specjalistę od efektów specjalnych, który wyjawił, że brał udział w projekcie. Niemniej, wśród zwolenników teorii spiskowych nadal panuje przekonanie, iż John Humphreys, bo tak nazywał się scenograf, kłamał, aby uciszyć rozgłos na temat nagrania.

Licytacja i atak hakerski

Co ciekawe, jedna aukcja klatki filmowej z autopsji kosmity już się odbyła. Nie została ona jednak zakończona, bowiem platforma, na której odbywała się licytacja – Rarible, stała się celem ataku hakerskiego DDoS.

Jak łatwo się domyślić, ponownie rozgrzało to wyobraźnię ludzi, a niektórzy z nich sugerują, iż była to próba ponownego „uciszenia sprawy”. Inni z kolei wskazują, że było to działanie, zaplanowane na zdobycie dodatkowego rozgłosu i podbicie ceny. Niemniej, licytacja została właśnie wznowiona i jeśli zasobność waszego portfela na to pozwala, możecie stać się właścicielami tego wyjątkowego tokenu.

