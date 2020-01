Avast kolekcjonował historię przeglądania użytkowników i sprzedawał ją gigantom technologicznym

Avast wzbogacił się na sprzedaży danych dotyczących historii przeglądania swoich użytkowników. Wśród klientów między innymi Google i Microsoft.

Avast posiada w swojej ofercie jednego z najpopularniejszych bezpłatnych antywirusów. Najnowsze informacje z sieci donoszą, że firma zbierała dane o historii przeglądania stron internetowych przez swoich użytkowników i sprzedawała je firmom trzecim. Wśród odbiorców między innymi Google oraz Microsoft.

Śledztwo w tej sprawie prowadziły dwa znane, anglojęzyczne portale - Motherboard oraz PCMag. Dotarły one do informacji oraz dokumentów firmowych, które ujawniają, że Avast sprzedaje dane swoich użytkowników bez ich zgody. W chwili obecnej rozwiązania antywirusowe firmy Avast zainstalowane są na prawie 435 milionach urządzeń pracujących pod kontrolą Windows'a, MacOS oraz Androida. Dodatkowo Avast zbierał informacje za pomocą swoich wtyczek do najpopularniejszych przeglądarek sieciowych.

Podczas śledztwa udało się odzyskać dokument należący do Jumpshot - spółki zależnej od Avast'a. Zawarto w nim szczegółową informację dotyczącą oprogramowania antywirusowego, które zainstalowane zostało na komputerach PC i jest w stanie gromadzić dane. Według PCMag i Motherboard możliwe jest, że wśród firm, które kupowały dane od Avast'a znalazły się Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Sephora, Pepsi, Conde Nast czy Home Depot.

Od momentu, kiedy w sieci pojawił się raport ze śledztwa dziennikarskiego Avast zaprzestał dostarczania jakichkolwiek danych związanych z przeglądanie, które są zbierane przez rozszerzenia Jumpshot.

Ponadto ujawniono również umowy z Jumpshot, które obejmują transakcje z firmą marketingową opiewające na sumę ponad 2 milionów dolarów. W zamian firma ta uzyskała dostęp do danych dotyczących przeglądania użytkowników za cały 2019 rok.

Avast został oskarżony o śledzenie dokładnej daty oraz czasu wejścia na stronę internetową przez użytkownika. Dodatkowo śledzona jest cała historia przeglądania. Firmy, które zdecydowały się na zakup danych mogły sprawdzić, jakie seriale oglądają użytkownicy.

W chwili obecnej Avast badany jest pod kątem zbierania danych użytkowników za pomocą samego oprogramowania antywirusowego.

Źródło: gizmochina.com