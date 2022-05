"Avatar 2" – data premiery, fabuła, obada. Wszystko, co musisz wiedzieć o filmie

CinemaCon 2022 obfitował w ważne dla fanów popkultury wydarzenia. Oprócz zapowiedzi Venoma 3, wreszcie dostaliśmy konkretne informacje na temat kolejnej części Avatara.

Przede wszystkim ogłoszono tytuł filmu: Avatar: Istota wody.

Produkcja drugiej części widowiska Camerona rozpoczęła się już w kwietniu 2017 roku. Premierę Avatara 2 zapowiedziano zaś na 16 grudnia 2022 roku. Przy okazji zaprezentowano też daty premier kolejnych części cyklu:

Mimo, że premiera filmu nastąpi jeszcze w tym roku, o fabule Avatara: Istoty wody wiadomo bardzo niewiele. Historia na pewno skoncentruje się wokół bohaterów poprzedniej części, a więc Jake'a Sully'ego i Neytiri. Para założyła już rodzinę, a nieoczekiwane wydarzenia skłonią ich do wyruszenia w podróż po dalekich zakątkach planety Pandora. Ważną częścią opowieści będzie oczywiście wodny świat – w wywiadzie dla portalu Collider James Cameron przyznał, że:

W Avatarze 2 i 3 są ogromne ilości wody. Podobnie będzie w części 4 i 5, ale w 2 i 3 został na to położony szczególny nacisk.

Poszczególne części cyklu mają funkcjonować jako samodzielne opowieści, a nie kolejne elementy spójnej historii. Producent Jon Landau powiedział dziennikarzom Collidera, że:

(...) Nie musisz oglądać pierwszego Avatara, by obejrzeć Avatara 2. Zajmuje on swoje miejsce, a my zabierzemy ludzi w wizualną i emocjonalną podróż z odpowiednim zakończeniem.