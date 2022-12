Avatar 2 – piękna opera mydlana bez sensu? Recenzje szalonej superprodukcji Jamesa Camerona

Premiera Avatara: Istoty wody już za chwilę, a my sprawdzamy, co o filmie sądzą zachodni recenzenci. Jak się okazuje, opinie są bardzo zróżnicowane...

Powiedzieć, że Avatar 2 to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku, to nic nie powiedzieć. Fani nie mogą doczekać się premiery, krytycy filmowi rozgrzewają komputery, a Disney kolejnymi trailerami podkręca atmosferę. Czy po 13 latach od premiery pierwszej części, uniwersum Jamesa Camerona znów zawładnie wyobraźnią widzów? Czy Avatar: Istota Wody zawojuje box office?

Pierwsze informacje na temat tego, jak prezentuje się film, powoli zaczynają przesączać się do sieci. We wtorek w Londynie odbyła się bowiem premiera superprodukcji, na którą zaproszeni zostali zachodni dziennikarze. Ich opinie są w dominującej mierze entuzjastyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o wizualną stronę nowego Avatara.

Josh Horowitz, Happy Sad Confused:

James Cameron po raz kolejny pokazuje filmowcom, jak to się robi. Mówiłem to tysiące razy: nigdy w niego nie wątpcie. Avatar: Istota Wody jest przepisem na to, jak zrobić spektakularny blockbuster. Pełen emocji, intuicyjny i tak widowiskowy, jak się tylko da.

David Sims, The Atlantic:

Avatar: Istota Wody rzeczywiście ma jaja. [Podczas seansu] biłem ręką w siedzenie, pohukiwałem, krzyczałem do Na'vi, żeby pozbyli się tych wszystkich przeklętych ludzi… Oto Avatar: powolny początek, solidna konstrukcja, niewiarygodnie wciągający drugi akt pełen budujących świat elementów i fajnych stworzeń, a potem godzina niesamowicie dobrej, krystalicznie czystej, pełnej emocji akcji, która sprawi, że wrócisz do domu spełniony i szczęśliwy.

Perri Nemiroff, Collider:

Byłam pewna, że James Cameron podniesie poprzeczkę, jeśli chodzi o efekty specjalne, ale wizualnie film i tak mnie oszołomił. Jedna zachwycająca klatka po drugiej. Ale największym odkryciem jest to, jak technologiczne popisy służą postaciom o budowaniu świata. Historia odgrywa ważną rolę w filmie, nie mogę się już doczekać powtórnego seansu, by wrócić do niektórych elementów – jednak już za pierwszym obejrzeniem widać niezwykle głęboką eksplorację dynamiki społeczności i rodziny. Obsada z poprzedniego filmu jest świetna, ale wyróżniają się też nowicjusze, ze szczególnym uwzględnieniem Britaina Daltona w roli Lo'aka.

Yolanda Machado, Entertainment Weekly:

James Cameron jest mistrzem użycia technologii… a jego reżyseria jest wyjątkowo precyzyjna. To dzieło spełnione, technologiczny cud z zapierającym dech w piersiach światem, to dla pokolenia Z odpowiednik Tańczącego z wilkami i Uwolnić orkę!

Wygląda na to, że największym fanem filmu Camerona został jednak... Guillermo Del Toro. Jak stwierdził meksykański reżyser i zdobywca Oskara, Avatar 2 to:

Zachwycające osiągnięcie – [film] jest pełen majestatycznych widoków i emocji sięgających zenitu. Mistrz jest u szczytu swojej potęgi.

Pojawiło się jednak kilka głosów zwracających uwagę na niedociągnięcia filmu.

Ian Sandwell, Digital Spy:

Zgodnie z oczekiwaniami Istota Wody to wizualne arcydzieło hojnie czerpiące z możliwości technologii 3D i pełne zapierających dech w piersiach widoków. Problemem jest co prawda słaba fabuła i nadmiar postaci, ale Jamesowi Cameronowi udaje się to obejść w niezwykłym trzecim akcie, pełnym emocji i ekscytującej akcji.

Amon Warmann, Empire Magazine:

Podobało mi się, ale się nie zakochałem. Dobra wiadomość jest taka, że 3D jest na poziomie, a sekwencje akcji są naprawdę niesamowite. Jednak wiele elementów fabuły wymaga ponownego przemyślenia, a wysoki klatkaż jak dla mnie jest nieporozumieniem. Mimo to, na film patrzy się bardzo przyjemnie. Ogólnie rzecz biorąc Istota Wody podobała mi się bardziej niż Avatar z 2009 roku – choćby dlatego, że jest tu mniej kompleksu zbawcy.

Pojawił się też bardzo negatywny głos, należący do Petera Bradshawa z The Guardian:

Avatar: Istota Wody to głupiutka, rozwodniona, pełna powagi epopeja z upłynnionym ruchem, pozbawiona choćby jednego interesującego obrazu.

Zachwyca czy nie zachwyca? Kolejne recenzje Avatara 2 (15.12.2022)

Premiera Istoty wody już jutro, a do sieci ciągle spływają opinie o filmie. Wydaje się, że zachodni dziennikarze nie są w stanie wydać jednoznacznego werdyktu na temat dzieła Jamesa Camerona. Z jednej strony chwalą efekty specjalne, z drugiej wytykają kiepski scenariusz. Zachwycają się pomysłowością w tworzeniu świata, ale krytykują zastosowanie HFR, czyli filmowania z prędkością 48 klatek na sekundę.

Ann Hornaday, The Washington Post

Jak na początku tego roku udowodnił Top Gun: Maverick, o ile sequel jest inteligentny, dobrze napisany, wspaniale obsadzony i wykonany ze stylem, można na niego czekać przez dowolną ilość czasu. Istota wody niekoniecznie odhacza wszystkie te kategorie, ale to, co robi dobrze, dostarczy widzom chwil pełnych zachwytu, cielesnej immersji i prawdziwego piękna. (..) Istota wody często jest niezgrabna i nieudolna, jeśli chodzi o opowiadanie historii, a słowa wypowiadane przez bohaterów (...) niezbyt zapadają w pamięć. Ale nie można odmówić mocy obrazom (...).

Jeśli bezsensowna destrukcja przerywana psychodelicznym wizualnym spektaklem i filozofią w stylu New Age jest tym, co Cię kręci, Istota Wody zapewni Ci tego pod dostatkiem. Biorąc jednak pod uwagę techniki CGI, są tu sekwencje, które prezentują się szokująco nieatrakcyjnie. Chodzi zwłaszcza o sceny akcji, którym wysoki klatkaż nadał tandetny, wygładzony ruch rodem z kiepskiej opery mydlanej.

Julia Glassman, The Mary Sue

Jak pewnie wiecie, film trwa trzy godziny, ale nie do końca potrafi uzasadnić swoją długość. Opowieść wydaje się jednocześnie słaba i zagracona, a fabuła nie ma większego sensu (...) Ale w sequelu jest też wiele do polubienia. Najciekawsza jest historia Kiri (Sigourney Weaver), nastoletniej córki dr Grace Augustine (również Weaver), która zginęła w pierwszym filmie.

Jordan Hoffman, Polygon

[James Cameron] wykorzystał zaawansowaną technologię, aby w Istocie wody przeskakiwać między 48 klatkami na sekundę a tradycyjnymi 24. Na papierze brzmi to jak niezły kompromis. Ale ponad trzy godziny zmieniającej się dynamiki, bez możliwości osadzenia się w jednej lub drugiej, są tak naprawdę gorsze niż oglądanie całego filmu w HFR.

To nie jest narzekactwo. Po przeskoku tempo akcji na ekranie wygląda na przyspieszone lub spowolnione. Ujęcia z większą liczbą klatek na sekundę umieszczone między tymi z niższą wyglądają jak gra komputerowa, w której najpierw zaciął się render, a potem obraz został wypluty bardzo szybko. Mówiąc staroświecko, wygląda to, jak The Benny Hill Show.

Avatar: Istota wody opowiada prostą, ale wciągającą historię w fantazyjnym, pięknym otoczeniu. Trwa ponad trzy godziny i niestety rozkręcenie fabuły zajmuje prawie jedną trzecią tego czasu.

Jeśli chcecie dowiedzieć się trochę więcej o HFR i rodzajach seansów Avatara 2, zajrzyjcie do naszego tekstu Avatar 2 przyprawia o ból głowy jeszcze przed wizytą w kinie. Jaki seans wybrać – 3D, HFR, czy 4DX?