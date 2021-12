"Avatar 2": zobacz pierwsze zdjęcia z planu!

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do świata Pandory powrócimy już w 2022 roku.

Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku będziemy mogli obejrzeć kontynuację najbardziej dochodowego filmu w historii kinematografii. Premiera Avatara 2 planowana jest bowiem na grudzień 2022 roku, więc jeżeli producenci unikną komplikacji w trakcie prac, to termin ten może zostać utrzymany.

Prace nad Avatarem 2 idą bowiem pełną parą. Portal Entertainment Weekly opublikował pierwsze fotografie z planu oraz grafiki koncepcyjne kolejnego filmu Jamesa Camerona. Większość fotografii sugeruje, że w filmie zobaczymy zupełnie inne oblicze Pandory, niż miało to miejsce w pierwszym Avatarze z 2009 roku. To pozwala nam na pierwszy rzut oka w fabułę nadchodzącej produkcji. Akcja dzieje się bowiem czternaście lat po wydarzeniach z pierwszej części. Jake Sully (Sam Worthington) oraz Neytiri (Zoe Saldana) założyli rodzinę i starają się wieść spokojne życie na Pandorze. To jednak wkrótce zmieni się, ponieważ korporacja powraca na księżyc planety Polyphemus w układzie Alfa-Centauri, aby ponownie wykorzystać jej bogate zasoby. To zmusi głównych bohaterów to porzucenia gęstego lasu i szukania schronienia wśród plemion mieszkających nad oceanem.

Zobacz również:

Fot. 20th Century Studios

Dlaczego właśnie ocean? Życie podwodne od lat jest wielką pasją Jamesa Camerona. Reżyser aktywnie wspiera walkę na rzecz ochrony raf koralowych, dlatego połączenie jego dwóch pasji okazało się świetnym wyborem. Przypomnijmy, że pierwsza część Avatara miała uświadomić widzów do czego prowadzi nadmierne wycinanie lasów deszczowych. Wygląda więc na to, że tym razem także chce on zwrócić uwagę na szkodliwe działania człowieka na rzecz naszej planety.

Fot. 20th Century Studios

Większość wydarzeń będzie jednak miała miejsce pod powierzchnią mórz. To z kolei wiąże się ze specjalnym przygotowaniem i treningiem dla aktorów, którzy musieli przystosować się do kręcenia scen pod wodą. Sam reżyser otwarcie przyznaje, że gdyby pierwsza część nie była tak dochodowa, nigdy nie zdecydowałby się kręcenie kolejnego filmu. Cameron rozpoczął planowanie kolejnej części Avatara jeszcze w 2012 roku, a rok później dołączył do niego zespół scenarzystów.

Fot. 20th Century Studios

Warto pamiętać, że jest to dopiero pierwsza z czterech kolejnych części zaplanowanych przez Jamesa Camerona.

Zobacz także: Oto Nicolas Cage jako Nicolas Cage w filmie... o Nicolasie Cage'u!