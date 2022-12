Avatar 3, 4, 5, a nawet 6 i 7. James Cameron snuje ambitne plany. Kiedy premiera kolejnych filmów?

James Cameron najwyraźniej marzy o stworzeniu uniwersum na miarę Gwiezdnych Wojen, a my przyglądamy się jego planom. Kiedy do kin trafi Avatar 3? Gdzie będzie rozgrywać się akcja Avatara 5? Czy naprawdę powstaną kolejne części?

Choć Avatar 2 ledwie trafił do kin, trudno nie zastanawiać się dalszymi filmami z uniwersum, gdyż James Cameron chętnie opowiada o planach związanych z rozbudową swojego świata. Wedle zapowiedzi ma powstać nie tylko trzecia część Avatara, ale również 4, 5, 6 i 7. Plany są ambitne, czy jednak reżyserowi na pewno uda się je zrealizować? W końcu między premierą pierwszego i drugiego filmu minęło aż 13 lat… Co ciekawe, część materiału do kolejnych części została już zrealizowana – Cameron nakręcił już niektóre sceny z udziałem Sama Worthingtona, Stephena Lange'a, Zoe Saldañy i dziecięcych aktorów.

Przyjrzyjmy się więc informacjom na temat kolejnych Avatarów. Co nas czeka w przyszłości?

Avatar 3

Potencjalny tytuł: The Seed Bearer (pol. Stwórca ziarna)

The Seed Bearer (pol. Stwórca ziarna) Data premiery: 20 grudnia 2024

Trzecia część Avatara ma się skoncentrować na dzieciach Jake’a i Neytiri. Prawdopodobnie bohaterowie będą kontynuować swoją walkę z Quartichem i Ziemianami. Można się też spodziewać rozwinięcia wątku Kiri.

Według Jona Landau, producenta Avatar 3a, zdjęcia do filmu zostały już nakręcone – materiał realizowano równocześnie ze zdjęciami do Istoty wody.

fot. Disney

Avatar 4

Potencjalny tytuł: The Tulkun Rider (pol. Jeździec Tulkuna)

The Tulkun Rider (pol. Jeździec Tulkuna) Data premiery: 18 grudnia 2026

Tulkun to przedstawione w Istocie wody morskie stworzenie przypominające wieloryba. Jest tak samo inteligentne, jak Na'vi, ale nieco tajemnicze. Tulkuny posiadają własną kulturę i specyficzne reguły życia, według których zakazane jest zabijanie innych istot.

O fabule Avatara 4 na razie nie wiadomo nic konkretnego. Scenariusz do filmu podobno został już ukończony, a studio zareagowało na niego bardzo emocjonalnie. Jak twierdzi Cameron, nie otrzymał do tekstu żadnych uwag, oprócz jednej:

Kiedy oddałem scenariusz 4. części dyrektorka kreatywna ds. filmów napisał do mnie e-maila o treści: Jasna cholera. A ja powiedziałem: No dobra, a gdzie są uwagi?. Odpowiedziała: To są uwagi. Bo ta opowieść jest szalona – w dobrym tego słowa znaczeniu.

Część materiału do Avatara 4 została już nakręcona, m.in. dlatego, by dziecięcy aktorzy nie zdążyli wydorośleć. Fabuła filmu przewiduje jednak przeskok w czasie – dogranie reszty materiału z nieco starszymi dziećmi ma więc sporo sensu.

fot. Disney

Avatar 5

Potencjalny tytuł: The Quest for Eywa (Wyprawa dla Eywy)

The Quest for Eywa (Wyprawa dla Eywy) Data premiery: 22 grudnia 2028

Eywa to czczona na Pandorze bogini, zwana Wszechmatką lub Wielką matką. Według Na’vi jest siłą, która utrzymuje ekosystem w doskonałej równowadze i wszystko jest jej częścią.

Paradoksalnie, akcja tej części Avatara ma rozgrywać się… na Ziemi. Na’vi wyprawią się na planetę ludzi, a film skorzysta z motywu inwazji obcych. Według słów Jamesa Camerona niebiescy kosmici przekonają się, że nie wszyscy ludzie są źli, ale widzowie zobaczą też, że nie wszyscy Na’vi są dobrzy.

Avatar 6 i 7

W niedawnym wywiadzie dla The Hollywood Reporter Cameron zdradził, że ma już pierwsze pomysły na Avatara 6 i 7. Reżyser bierze jednak pod uwagę swój wiek i dowodzenie nad tymi filmami jest gotów przekazać innej osobie. Następcę lub następczynię czeka najpierw solidne szkolenie, mające na celu wprowadzenie w specyfikę pracy nad uniwersum.

Czy naprawdę powstanie aż tyle części Avatara? Cóż, takie franczyzy, jak Marvel Cinematic Universe czy Gwiezdne Wojny składają się przecież z wielu filmów, a ich rozbudowa rozłożona została na lata. Z drugiej strony te marki mają jednak o wiele bardziej charyzmatycznych bohaterów, którzy łatwo budzą sympatię widzów – coś o czym Avatar może tylko pomarzyć.

fot. Disney

Najważniejszą rolę odgrywają oczywiście kwestie finansowe, czego James Cameron wcale nie ukrywa. Jeśli Istota wody zarobi na siebie odpowiednio dużo, seria dostanie zielone światło do dalszego rozwoju. Jeśli nie – żywot uniwersum zakończy się na Avatarze 3.

