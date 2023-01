Avatar 3 – kiedy będzie premiera? O czym opowie kolejny film Jamesa Camerona?

Jeśli mieliście już okazję obejrzeć Avatara: Istotę wody, być może zastanawiacie się, czy i kiedy pojawi się kolejna część cyklu Jamesa Camerona. Postanowiliśmy zebrać dla Was wszystkie informacje na temat Avatara 3.

Spis treści

Uniwersum Avatara

Wszystko wskazuje na to, że Avatar: Istota wody będą dla Jamesa Camerona wielkim, finansowym triumfem. Zgodnie ze styczniowymi wyliczeniami, film zarobił już niemal miliard dolarów, co sprawia, że jest on jednym z najbardziej dochodowych filmów w historii. Nic więc dziwnego, że zarówno reżyser, jak i wytwórnia planują stworzenie kolejnych odsłon cyklu.

Na nową część nie przyjdzie Wam zresztą zbyt długo czekać. Zdjęcia do Avatara 3 były realizowane równocześnie z materiałem do Istoty Wody – film znajduje się obecnie w fazie postprodukcji i do kin wkroczy jeszcze w tym roku. Według pierwszych zapowiedzi prawdopodobny tytuł superprodukcji to Avatar: The Seed Bearer.

Zobacz również:

Data premiery

Premierę trzeciej części Avatara zaplanowano na 20 grudnia 2024 roku.

Fabuła

O fabule Avatara 3 wciąż wiadomo bardzo niewiele. Najprawdopodobniej fabuła tym razem skoncentruje się na dzieciach Jake’a (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldaña). Informację tę może potwierdzać najnowsza wypowiedź Jamesa Camerona, który w wywiadzie przyznał, że w nowym filmie narratorem będzie Lo’ak (Britain Dalton). W obu poprzednich filmach o wydarzeniach na Pandorze opowiadał Jake Sully – zmiana może więc wskazywać na koncentrację fabuły na innych postaciach. Co ciekawe, w kolejnych filmach doczekamy się jeszcze kolejnych zmian narratorów.

Reżyser zapowiedział też, że w Avatarze 3 zobaczymy następne plemię Na’vi. Ta grupa mieszkańców Pandory będzie miała związek z ogniem, a jej nastawienie do Jake'a i jego rodziny nie będzie zbyt przyjazne.

Pojawią się też inne kultury niż te, które już pokazałem – powiedział Cameron francuskiemu 20 Minutes – Żywioł ognia będą reprezentować Ludzie Popiołu. Chcę pokazać Na'vi z innej perspektywy, ponieważ jak dotąd pokazałem tylko ich dobre strony. We wczesnych filmach są zawarte bardzo negatywne przykłady zachowania ludzi i bardzo pozytywne przykłady zachowania Na'vi. W Avatarze 3 pokażemy coś przeciwnego. Będziemy także eksplorować nowe światy, kontynuując jednocześnie historię głównych bohaterów.

Obsada

W Avatarze 3 z pewnością powrócą:

Sam Worthington – Jake Sully

– Jake Sully Zoe Saldaña – Neytiri

– Neytiri Sigourney Weaver – Kiri

– Kiri Cliff Curtis – Tonowari

– Tonowari Kate Winslet – Ronal

– Ronal Oona Chaplin – Varang

– Varang Michelle Yeoh – Karina Mogue

– Karina Mogue CCH Pounder – Mo'at

Zobacz także: Avatar 3, 4, 5, a nawet 6 i 7. James Cameron snuje ambitne plany. Kiedy premiera kolejnych filmów?