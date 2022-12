Avatar: Frontiers of Pandora - premiera, wymagania, gameplay, cena. Co wiemy o grze?

Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje na temat gry Avatar: Frontiers of Pandora.

Spis treści

Avatar: Frontiers of Pandora - data premiery

Wiele osób miało nadzieję, że Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutuje na rynku wraz z premierą filmu Avatar: Istota Wody. Ubisoft ostudził jednak zapał fanów i powiedział, że nie ma na to szans. Co więcej, nie wiadomo nawet, czy gra pojawi się w 2023 roku, ponieważ francuski deweloper zapowiedział, że premiera nastąpi w następnym roku fiskalnym, która przypada na okres 1 kwietnia 2023 - 30 marca 2024. Wkrótce jednak powinniśmy uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Avatar: Frontiers of Pandora - czy będzie na PS4 i Xbox One? Potwierdzone platformy

Ubisoft potwierdził, że Avatar: Frontiers of Pandora pojawi się na komputerach osobistych (PC) oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S. Ze względu na to, że deweloperzy potrzebują dużej mocy sprzętu do stworzenia gry i otwartego świata, nadchodząca produkcja ominie PS4 oraz Xbox One.

Zobacz również:

Avatar: Frontiers of Pandora - galeria zdjęć

Avatar: Frontiers of Pandora - rozgrywka

Ubisoft nie zdradził jeszcze szczegółów dotyczących rozgrywki w Avatar: Frontiers of Pandora. Wiemy jedynie, że wcielimy się w jednego z przedstawicieli Na'vi, a rozgrywkę będzie obserwować z pierwszej osoby. Twórcy przygotowali także duży otwarty świat, który przepełniony będzie fauną i florą, którą można spotkać na Pandorze. W grze pojawią się także członkowie RDA. Do walki najpewniej posłuży nam łuk. Będziemy mogli także dosiąść swojego Banshee, aby z powietrza obserwować świat i walczyć z przeciwnikami.

Potwierdzone zostały także informacje, że gra nie będzie w żaden sposób powiązana z filmami spod szyldu Avatar.

Avatar: Frontiers of Pandora - trailer

Avatar: Frontiers of Pandora - wymagania sprzętowe na PC

Nie są znane jeszcze oficjalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia Avatar: Frontiers of Pandora. Więcej na ten temat będziemy mogli powiedzieć po publikacji oficjalnych materiałów prezentujących rozgrywkę.

Avatar: Frontiers of Pandora - cena

Ubisoft nie zdradził, w jakiej cenie w dniu premiery dostępna będzie gra na poszczególnych platformach. Możemy się jednak spodziewać, że będzie ona w aktualnym standardzie cenowym, który wynosi około 70 dolarów (około 309 zł) w przypadku dużych i rozbudowanych produkcji.