Avatar: Istota Wody – bez tego nie zrozumiesz filmu Jamesa Camerona. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przez seansem

Hype na Avatara 2 rośnie z dnia na dzień, czy jednak wszyscy, którzy wybierają się na nowy film Jamesa Camerona, wiedzą o, co chodzi w tym uniwersum? Jeśli nie do końca pamiętacie wydarzenia z pierwszej części lub w ogóle jej nie widzieliście, koniecznie zajrzyjcie do naszego artykułu.

fot. Disney