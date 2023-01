Avatar: Istota Wody – gdzie obejrzeć online? Czy cały film jest już dostępny na VOD?

Czy nowy film Jamesa Camerona można już legalnie obejrzeć w zaciszu własnego domu? Czy Avatar: Istota Wody trafił już do serwisów streaminowych?

Avatar 2 wciąż króluje w kinach

Film Jamesa Camerona, jak na przebój sezonu przystało, ani na chwilę nie zwalnia tempa i nie ustępuje miejsca żadnej innej produkcji. Cztery tygodnie od premiery Avatar: Istota Wody na całym świecie zarobił ponad 1,7 miliarda dolarów, stając się najbardziej dochodowym filmem roku 2022. Wygląda na to, że film bez trudu przekroczy 2 miliardy dolarów zysku, co do tej pory udało się tylko 5 filmom w historii kina. Były to takie produkcje, jak:

Titanic (2,2 mld dolarów)

Avengers: Wojna Nieskończoności (2,04 mld dolarów)

Avatar (2,9 mld dolarów)

Avengers: Koniec gry (2,79 mld dolarów)

Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy (2,069 mld dolarów)

Avatar: Istota Wody c gdzie obejrzeć online?

Jeśli chcecie zobaczyć Avatara 2, na seans najlepiej wybierzcie się do kina – duży kinowy ekran sprawi, że film będziecie mogli podziwiać w pełnej krasie. Jak podkreślają krytycy, strona wizualna jest największą zaletą dzieła Jamesa Camerona i domowy telewizor zwyczajnie nie odda produkcji sprawiedliwości. Jeśli zastanawiacie się, na jaki rodzaj pokazu Istoty Wody kupić bilety, zajrzyjcie do naszego tekstu Avatar: Istota wody – 3D, IMAX, HFR, a może 4DX? Jaki seans wybrać?

Nawet jeśli na razie nie macie wielkiej ochoty na seans nowego Avatara, nie musicie się martwić: ze względu na wielkie zainteresowanie, produkcja z pewnością zostanie w kinach przez kolejne parę tygodni. Co jednak z VOD? Czy Istotę Wody można już obejrzeć za pośrednictwem którejś platformy streamingowej?

W tym momencie – nie. Avatara 2 na razie nie znajdziecie w żadnym serwisie VOD. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Avatara z 2009 roku – film jest dostępny na platformie Disney+. Jesteśmy pewni, że za jakiś czas do biblioteki serwisu trafi również Avatar: Istota Wody.