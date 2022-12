Avatar: Istota Wody już po pierwszym pokazie. W recenzjach szaleją emocje

Avatar 2 jest już po pierwszym pokazie, a my sprawdzamy reakcje zaproszonych na premierę dziennikarzy. Czy nowy film Jamesa Cameron spełni oczekiwania widzów i krytyków?

Powiedzieć, że Avatar 2 to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku, to nic nie powiedzieć. Fani nie mogą doczekać się premiery, krytycy filmowi rozgrzewają komputery, a Disney kolejnymi trailerami podkręca atmosferę. Czy po 13 latach od premiery pierwszej części, uniwersum Jamesa Camerona znów zawładnie wyobraźnią widzów? Czy Avatar: Istota Wody zawojuje box office?

Pierwsze informacje na temat tego, jak prezentuje się film, powoli zaczynają przesączać się do sieci. We wtorek w Londynie odbyła się bowiem premiera superprodukcji, na którą zaproszeni zostali zachodni dziennikarze. Ich opinie są w dominującej mierze entuzjastyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o wizualną stronę nowego Avatara.

Zobacz również:

Josh Horowitz, Happy Sad Confused:

James Cameron po raz kolejny pokazuje filmowcom, jak to się robi. Mówiłem to tysiące razy: nigdy w niego nie wątpcie. Avatar: Istota Wody jest przepisem na to, jak zrobić spektakularny blockbuster. Pełen emocji, intuicyjny i tak widowiskowy, jak się tylko da.

David Sims, The Atlantic:

Avatar: Istota Wody rzeczywiście ma jaja. [Podczas seansu] biłem ręką w siedzenie, pohukiwałem, krzyczałem do Na'vi, żeby pozbyli się tych wszystkich przeklętych ludzi… Oto Avatar: powolny początek, solidna konstrukcja, niewiarygodnie wciągający drugi akt pełen budujących świat elementów i fajnych stworzeń, a potem godzina niesamowicie dobrej, krystalicznie czystej, pełnej emocji akcji, która sprawi, że wrócisz do domu spełniony i szczęśliwy.

Perri Nemiroff, Collider:

Byłam pewna, że James Cameron podniesie poprzeczkę, jeśli chodzi o efekty specjalne, ale wizualnie film i tak mnie oszołomił. Jedna zachwycająca klatka po drugiej. Ale największym odkryciem jest to, jak technologiczne popisy służą postaciom o budowaniu świata. Historia odgrywa ważną rolę w filmie, nie mogę się już doczekać powtórnego seansu, by wrócić do niektórych elementów – jednak już za pierwszym obejrzeniem widać niezwykle głęboką eksplorację dynamiki społeczności i rodziny. Obsada z poprzedniego filmu jest świetna, ale wyróżniają się też nowicjusze, ze szczególnym uwzględnieniem Britaina Daltona w roli Lo'aka.

Yolanda Machado, Entertainment Weekly:

James Cameron jest mistrzem użycia technologii… a jego reżyseria jest wyjątkowo precyzyjna. To dzieło spełnione, technologiczny cud z zapierającym dech w piersiach światem, to dla pokolenia Z odpowiednik Tańczącego z wilkami i Uwolnić orkę!

Wygląda na to, że największym fanem filmu Camerona został jednak... Guillermo Del Toro. Jak stwierdził meksykański reżyser i zdobywca Oskara, Avatar 2 to:

Zachwycające osiągnięcie – [film] jest pełen majestatycznych widoków i emocji sięgających zenitu. Mistrz jest u szczytu swojej potęgi.

A staggering achievement- AVATAR TWOW is chokefull of majestic Vistas and emotions at an epic, epic scale. A master at thepeak of his powers… https://t.co/tG6I16JlhM — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 24, 2022

Pojawiło się jednak kilka głosów zwracających uwagę na niedociągnięcia filmu.

Ian Sandwell, Digital Spy:

Zgodnie z oczekiwaniami Istota Wody to wizualne arcydzieło hojnie czerpiące z możliwości technologii 3D i pełne zapierających dech w piersiach widoków. Problemem jest co prawda słaba fabuła i nadmiar postaci, ale Jamesowi Cameronowi udaje się to obejść w niezwykłym trzecim akcie, pełnym emocji i ekscytującej akcji.

Amon Warmann, Empire Magazine:

Podobało mi się, ale się nie zakochałem. Dobra wiadomość jest taka, że 3D jest na poziomie, a sekwencje akcji są naprawdę niesamowite. Jednak wiele elementów fabuły wymaga ponownego przemyślenia, a wysoki klatkaż jak dla mnie jest nieporozumieniem. Mimo to, na film patrzy się bardzo przyjemnie. Ogólnie rzecz biorąc Istota Wody podobała mi się bardziej niż Avatar z 2009 roku – choćby dlatego, że jest tu mniej kompleksu zbawcy.

Pojawił się też bardzo negatywny głos, należący do Petera Bradshawa z The Guardian:

Avatar: Istota Wody to głupiutka, rozwodniona, pełna powagi epopeja z upłynnionym ruchem, pozbawiona choćby jednego interesującego obrazu.

Którzy recenzenci mają rację? Czy Avatar: Istota Wody rzeczywiście oszałamia wizualnym rozmachem i wciąga pełną emocji historią? A może fabuła jest równie kiepska i przewidywalna, co w przypadku pierwszej części? Tego dowiemy się już 16 grudnia 2022 roku.

Zobacz także: Avatar: Istota Wody – już za chwilę premiera w Polsce. Sprawdź, co trzeba wiedzieć przed seansem