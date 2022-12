Avatar: Istota wody – 3D, IMAX, HFR, a może 4DX? Jaki seans wybrać?

Premiera Avatara 2 już jutro, a my sprawdzamy, jakie rodzaje seansów oferują kina.

Premiera Avatara 2 to prawdziwe filmowe wydarzenie – być może najważniejsze tego sezonu. Łatwo zrozumieć, skąd bierze się zainteresowanie widzów i krytyków. Po pierwsze, od poprzedniej wizyty na Pandorze minęło aż 13 lat, a James Cameron przez cały ten czas nie ustawał w głośnym snuciu planów wobec uniwersum. Po drugie, film cieszył się sławą technologicznego objawienia i wszyscy są zwyczajnie ciekawi, czy kolejna część przeskoczy tak wysoko zawieszona poprzeczkę.

Bez względu na to, jaki finalnie okaże się Avatar: Istota Wody, warto obejrzeć go na kinowym ekranie i starannie wybrać rodzaj seansu. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać – po zajrzeniu na stronę dowolnego kina oferującego pokaz Avatara 2, szybko zrozumiecie dlaczego. Rodzajów seansów jest w tym przypadku naprawdę dużo.

Zacznijmy jednak od początku.

Avatar: Istota wody – gdzie obejrzeć?

Avatar: Istota wody będzie dostępny we wszystkich sieciach kin operujących na terenie Polski. Oznacza to, że na seans możecie wybrać się do Cinema City, Heliosa, Multikina i Novekino. Avatara zobaczycie też w niektórych kinach studyjnych. Na razie jednak produkcja nie będzie dostępna na żadnej z platform streamingowych. Jeśli jednak chcecie powtórzyć sobie pierwszy film, Avatara znajdziecie w serwisie Disney+.

Dostępne seanse

Avatar: Istota Wody to film zrealizowany w technologii 3D – James Cameron jest jej wielkim fanem i ma nadzieję, że jego film zapoczątkuje kolejny rozkwit trójwymiarowego kina. Warto też wspomnieć, że efekty specjalne w Avatarze 2 zostały przygotowane z wielką pieczołowitością. Ekipa włożyła mnóstwo pracy w odzwierciedlenie ruchu wody. Ponadto wszystkie sceny podwodne zostały nakręcone w prędkości 48 klatek na sekundę zamiast standardowych 24 – według Camerona ma to gwarantować sekwencjom akcji wyjątkowo gładki i dynamiczny ruch.

Na jakich seansach widzowie będą mogli podziwiać ten wysokobudżetowy spektakl? W kinach znajdziecie następujące rodzaje pokazów:

2D – standardowy, dwuwymiarowy obraz;

– standardowy, dwuwymiarowy obraz; 3D – obraz trójwymiarowy;

– obraz trójwymiarowy; 3D HFR – obraz trójwymiarowy + zdjęcia w technologii High Frame Rating, a więc nakręcone i wyświetlone z prędkością 48 klatek na sekundę;

– obraz trójwymiarowy + zdjęcia w technologii High Frame Rating, a więc nakręcone i wyświetlone z prędkością 48 klatek na sekundę; 4DX 3D – obraz trójwymiarowy + ruchome fotele i dodatkowe efekty środowiskowe;

– obraz trójwymiarowy + ruchome fotele i dodatkowe efekty środowiskowe; IMAX 3D – obraz trójwymiarowy wyświetlony na wielkim ekranie.

Kino Cinema City oferuje również seans typu ScreenX – film zostanie zaprezentowany na sali, która oprócz standardowego ekranu posiada również ekrany boczne. Dzięki nim pole widzenia odbiorców jest w zasadzie w całości wypełnione przez obraz.

Ponadto możesz wybrać wersję z oryginalnym dźwiękiem lub dubbingiem.

Avatar: Istota wody – jaki seans wybrać?

Biorąc pod uwagę sposób, w jaki został nakręcony Avatar: Istota Wody, najlepszym rozwiązaniem będzie seans IMAX 3D – oferuje on możliwość cieszenia się filmem na naprawdę ogromnym ekranie. Ciekawe przeżycia zagwarantuje też seans typu 4DX 3D.

Teoretycznie warto też dać szansę opcji 3D HFR. Jednak coraz więcej recenzji odnosi się negatywnie do tej technologii, a dziennikarze porównują obraz nakręcony w 48 klatkach na sekundę do scenek z gry komputerowej lub kiepskiej telenoweli. Jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, zajrzyj do naszego tekstu Avatar 2 – piękna opera mydlana bez sensu? Recenzje szalonej superprodukcji Jamesa Camerona