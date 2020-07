Avowed – poznaliśmy nowe informacje o nadchodzącej grze studia Obsidian

Najnowsza gra twórców Pillars of Eternity ma być większa niż Skyrim.

Podczas zeszłotygodniowego Xbox Games Showcase, Microsoft pokazał wiele ciekawych produkcji. Na ich tle wyraźnie wybijała się jednak nowa gra RPG od studia Obsidian - Avowed, której akcja jest osadzona w świecie Pillars of Eternity. Na serwisie Twitter pojawiły się właśnie doniesienia na temat zawartości tego projektu.

Nieoficjalne informacje zostały opublikowane na serwisie przez jednego z użytkowników i potwierdzone przez znanego z trafnych przecieków – Klobrille. Według ich wiadomości, gra jest w pełnej produkcji i trafi do sprzedaży na przełomie 2022 i 2023 roku. Twórcy duży nacisk płożyli na spójność świata przedstawionego z uniwersum Pillars of Eternity oraz na istotną rolę tamtejszych bogów, a także zagrożenie ze strony tyranii.

Pod względem technicznym, Avoved będzie mogło pochwalić się zaawansowanym systemem tworzenia postaci, systemem zmiany pogody w czasie rzeczywistym oraz dużą reaktywnością świata. Co więcej, będzie to gra z otwartym światem, rzekomo "bardziej kontrastowym" i "gęstszym" niż Skyrim. Oczywiście, do wszelkich plotek i przecieków należy podchodzić z dystansem.

Avowed zadebiutuje najwcześniej w 2022 roku, produkcja trafi wyłącznie na PC i konsole Xbox Series X.

Jeśli chcecie dobrze przygotować się do Avowed, to koniecznie sprawdźcie Pillars of Eternity i Pillars of Eternity 2: Deadfire, szczególnie że obecnie dostaniecie je w atrakcyjnych cenach.