Awaria Apple! Sprawdzamy, co dziś nie działa [03.08.2022]

Apple znane jest z dobrej jakości usług, a także rzadkich problemów technicznych. Jednak nawet tej firmie przytrafiają się problemy. Sprawdzamy, co dziś nie działa w serwisach twórcy MacBooka i iPhone'a.

Awarie przytrafiają się każdemu - nawet najlepszym. Apple znane jest nie tylko ze swoich świetnych sprzętów, ale też naprawdę dobrego oprogramowania. Mimo legendarnej wręcz niezawodności serwisów oraz serwerów Apple, nawet one nieraz zawodzą. Sprawdzamy, jak dziś wygląda stan usług oferowanych przez firmę - co nie działa, co zostało już naprawione, a nawet jakie przerwy w dostawach usług są planowane.

Awaria Apple - Co dziś nie działa

Dziś większość serwisów Apple działa bez zarzutów. Tego samego nie można niestety powiedzieć o części usług, które wykorzystywane są do zarządzania komputerami biznesowymi oraz szkolnymi. Część możliwości zdalnego zarządzania była dziś niedostępna przez kilka godzin. Na tę chwilę powinny one już działać, jednak problemy trwały prawie godzinę, co jest naprawdę długim czasem, szczególnie dla dokładnie tych usług.

Jak sprawdzić stan serwisów Apple

Stan serwisów Apple możemy sprawdzić bardzo prosto. Istnieją do tego dwa sprawdzone i wiarygodne sposoby.

Fot. Apple

Po pierwsze, Apple samo tworzy swój system powiadamiania o awariach swoich usług. Dzięki stronie prowadzonej przez Apple Support, możemy w każdej chwili sprawdzić status serwisów oferowanych przez firmę. Co więcej - producent informuje tam nie tylko o ewentualnych awariach, ale także o tym co dokładnie nie działa, a także w jaki sposób ewentualna awaria została naprawiona oraz czym była spowodowana.

Jednakże, jako że jest to strona działająca również dzięki usługom Apple, nawet ona może przestać działać, gdy Apple ma awarię. Ze względu na to warto też sprawdzać stan usług na zewnętrznej stronie. Najbardziej znanym portalem do tego służącym jest downdetector, na którego stronie możemy sprawdzić status głównych usług Apple - Apple Support oraz Apple Store.