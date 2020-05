Awaria Epic Games Store - serwery przeciążone przez GTA 5 [Aktualizacja 2]

Już wczoraj informowaliśmy was o tym, że darmową grą niespodzianką, która miała zostać udostępniona dzisiaj o 17:00, będzie GTA 5. Zainteresowanie produkcją Rockstara przekroczyło możliwości serwerów cyfrowego sklepu Epica. Od niemal godziny korzystanie ze sklepu jest niemożliwe i nic nie wskazuje na to, iż w najbliższym czasie sytuacja ulegnie poprawie.

Co ciekawe, przez chwilę niedostępne były również serwery gry Fortnite, o czym informował serwis downdetector, co może sugerować, że Epic mierzy się obecnie z naprawdę sporymi problemami.

Na szczęście włodarze sklepu zauważyli już problem i, jak poinformowali za pośrednictwem Twittera, ich zespół pracuje już nad rozwiązaniem tego problemu. Kiedy to jednak nastąpi, nie wiemy.

Choć na 100% wciąż nie mamy pewności czy ową tajemniczą grą jest GTA 5, to liczne "przecieki" nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości. Miejmy nadzieję, że informatykom firmy Epic szybko uda się przywrócić funkcjonowanie serwerów, a gracze będą mogli rozpocząć zabawę w fikcyjnym mieście Los Santos.

Gdy tylko pojawią się kolejne informacje, damy wam znać.

Epic Games wciąż nie poradziło sobie z awarią. Na Twiterze pojawiła się nowa wiadomość od włodarzy cyfrowego sklepu, w której przepraszają oni za wszelkie trudności i proszą o cierpliwość. Jednocześnie potwierdzono, że zespół cały czas pracuje nad przywróceniem płynnego działania serwisu.

We understand that many users are unable to access the Epic Games Store at this time. We appreciate your patience as we continue to work towards a resolution to mitigate traffic.