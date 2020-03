Awaria Facebooka - co się dzieje?

Przed południem wiele osób, które chciały wejść na Facebooka poprzez laptopy i komputery, zobaczyło, że nie jest to możliwe. Jak się okazuje - doszło do globalnej awarii.

Co ciekawe, Facebook jest dostępny bez problemów ze smartfonów. Jeśli jednak chcesz na niego wejść poprzez przeglądarkę internetową na komputerze lub laptopie, możesz zobaczyć taki oto obrazek:

Najbardziej zdezorientowane mogą być osoby, które zaktualizowały dzisiaj przeglądarkę Firefox. Nowa wersja zawiera rozszerzenie blokujące śledzenie przez Facebooka, a łącząc te dwa fakty można dojść do wniosku, że defekt występuje po aktualizacji. Jednak to samo dzieje się, gdy próbuje się wejść na Faceboka przez Chrome, Edge czy Operę. Niektórzy użytkownicy mogą wejść do sieci, ale mają statyczny obraz i nie mogą wykonywać żadnych interakcji.

Jak można dowiedzieć się ze źródeł polskich i zagranicznych, Facebook ma bliżej niezidentyfikowaną awarię, nad usunięciem której pracuje. A kiedy znowu będzie działać? Tego nie wie nawet sam Marck Zuckerberg. Jednak cały czas można korzystać z portalu w wersji mobilnej, a więc jeśli ktoś potrzebuje - może skorzystać z tego wejścia.