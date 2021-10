Awaria Facebooka opanowana! Co było jej powodem?

Użytkownicy Facebooka zgłaszają problemy związane z dostępem do serwisu społecznościowego oraz komunikatora Messenger.

W serwisie Downdetector pojawiły się zgłoszenia, dotyczące braku dostępu do portalów społecznościowych Facebook oraz Instagram, a także komunikatorów Messenger i WhatsApp.

Raporty zaczęły pojawiać się około godziny 18:00 i trwa do tej pory. Głównym problemem zdaje się być brak możliwości otworzenia stron internetowych wspominanych portali oraz wysyłania wiadomości w aplikacjach Messenger i WhatsApp na smartfonach. Awaria dotyczy najprawdopodobniej wszystkich użytkowników w całej Polsce.

Na ten moment nie wiadomo, co jest przyczyną awarii. W innych mediach społecznościowy także nie pojawiła się informacja, co mogłoby być powodem tej sytuacji. Mamy nadzieję, że ilość awarii nie będzie wzrastać, a problem zostanie szybko rozwiązany.

Jeśli tak się stanie, poinformujemy o tym w aktualizacji tego materiału.

AKTUALIZACJA 04.10.2021, GODZ. 22:45

Jak podaje serwis Insta Paper, w oparciu o raport agencji Bloomberg, dzisiejsza awaria Facebooka i Messengera znacznie wpłynęła na status majątkowy Marka Zuckerberga. Majątek osobisty dyrektora generalnego Facebooka zmniejszył się w ciągu kilku godzin o prawie siedem mld dolarów. Sytuacja ta sprawiła, że spadł on w zestawieniu najbogatszych ludzi na świecie o jedno miejsce w dół.

Forbes magazine estimates Mark Zuckerberg's losses at $6.6 billion after all his social media applications stopped. https://t.co/yf9zokV1RN — Che Guevara (@Che_guevara_in_) October 4, 2021

Z innych źródeł wiadomo również, że pracownicy Facebooka nie mogą wejść do swoich biur z powodu niedziałających identyfikatorów.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

JUST IN - Facebook employees reportedly can't enter buildings to evaluate the Internet outage because their door access badges weren’t working (New York Times) — Dave Bondy (@DaveBondyTV) October 4, 2021

Na ten moment, przedstawiciele Facebooka wciąż nie odnieśli się do tych doniesień. Jedyne informacje, jakie otrzymaliśmy, to wpisy profili Facebooka, Instagrama i WhatsAppa na Twitterze.

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook App (@facebookapp) October 4, 2021

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Redakcja New York Timers podaje, że Workplace, czyli platforma do komunikacji wewnętrznej Facebooka, również uległa awarii.

Facebook’s internal communications platform, Workplace, also went down on Monday, leaving most employees unable to do their jobs. Two Facebook workers called it the equivalent of a “snow day.” https://t.co/XlS2iqDfR5 — The New York Times (@nytimes) October 4, 2021

AKTUALIZACJA 04.10.2021, GODZ. 23:00

Rekordy DNS, które mówią systemom, jak znaleźć strony Facebook.com lub Instagram.com, zostały dziś rano wycofane z globalnych tabel routingu.

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail? — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

Zagraniczny portal Sputnik zdecydował się na śmiałe połączenie dzisiejszej awarii Facebooka z atakiem hackerskim, który miał miejsce w zeszłym tygodniu. Według dostępnych informacji, z bazy Facebooka wyciekło 1,5 miliarda danych użytkowników, które następnie miały zostać sprzedane na popularnym forum hackerskim. Na ten moment nie wiadomo, czy obie te sprawy są ze sobą jakkolwiek powiązane.

AKTUALIZACJA 04.10.2021, GODZ. 23:15

Media zwracają uwagę, że dzisiejsza awaria ma miejsce po niedzielnym wywiadzie w CBS. Podczas tego wywiadu, Francis Haugen, była pracownica firmy, ujawniła niepokojące informacje o działalności Facebooka. Zarzuca ona Facebookowi, że firma ta stawia zysk ponad odpowiedzialnością społeczną.

Haugen twierdzi, że algorytm portalu ma promować treści, które wywołują skrajne emocje. Ma to na celu sprawienie, że użytkownicy Facebooka będą spędzać na nim więcej czasu.

O czym ostatnio jest również głośno, firma miała też ukryć badania dotyczące złego wpływu Instagrama na psychikę młodych osób.

Facebook whistleblower Frances Haugen says political parties have been quoted in Facebook’s own research saying they know Facebook changed its algorithm and “now if [they] don't publish angry, hateful, polarizing… content,” there’s less engagement. https://t.co/XKKBhxZZ36 pic.twitter.com/tvSmVIJfWT — 60 Minutes (@60Minutes) October 4, 2021

Rzeczniczka Facebooka, Lena Pietsch, odniosła się jednak do tych zarzutów:

Nieustannie wprowadzamy znaczące usprawnienia, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dezinformacji i szkodliwych treści. Nienawistne lub szkodliwe treści są złe dla naszej społeczności, złe dla reklamodawców i ostatecznie złe dla naszej firmy.

Natomiast w sprawie doniesień The Wall Street Journal, na temat badań nad wpływem Facebooka na nastolatki, firma określiła je jako "nieprawdziwy obraz" tych badań.

AKTUALIZACJA 04.10.2021, GODZ. 23:30

Awaria największych portali społecznościowych wciąż trwa. Jak się okazuje, na całej sytuacji korzystają dwie inne platformy - Twitter i Albicla. Znacząca część internautów znalazła ukojenie właśnie w tych serwisach.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Pamiętając o niedawnej decyzji o zamknięciu portalu NK (dawniej Nasza-Klasa), Albicla pozostaje jedynym działającym portalem społecznościowym w Polsce. Portal ten stał się niejako wymuszoną alternatywą i - co ciekawe - stale rośnie w siłę. Jak wynika z dostępnych informacji, Albicla osiąga stały wzrost przybywających użytkowników.

AKTUALIZACJA 05.10.2021, GODZ. 00:00

Zdaje się, że awaria Facebooka i związanych z nim Instagrama, Messengerra oraz WhatsAppa została opanowana. Wszystko wróciło do normy, a wspomniane portale społecznościowe znowu działają.

Wciąż nie mamy jednak oficjalnej wiadomości od przedstawiciela Facebooka, która wyjaśniłaby nam zaistniałą sytuację.

