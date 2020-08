Awaria Gmaila - załączniki dodają się bez końca!

Jesteśmy świadkami pierwszej od dawna, tak dużej awarii w Google. Użytkownicy zgłaszają problemy z dodawaniem załączników w Gmail i nie tylko - na razie brak reakcji ze strony pracowników Google.

Początek awarii miał miejsce już o 7 rano. Problem jest na tyle rozległy, że użytkownicy zgłaszają problemy m.in z Gmailem, Google Drive, Google Docs, Google Meet, Google Voice oraz Hangouts.

Niedziałające funkcje Gmaila

Gmail to bezpłatny serwis webmail stworzony przez firmę Google. Jego podstawowymi funkcjami jest wysyłanie wiadomości tekstowych wraz z załącznikami. I to właśnie te załączniki aktualnie nie działają. Ładują się nieskończenie długo, co prowadzi do tego, ze w ogóle nie są wysyłane. Nie można się ratować nawet aplikacją Hangouts - tam również wysyłanie czegokolwiek poza wiadomościami tekstowymi aktualnie jest niewykonalne.

Usługa poczty ładuje się bardzo wolno, czasem logowanie się jest wręcz niemożliwe. Niektórym pojawia się powiadomienie "Usługa Gmail jest w tej chwili niedostępna" co tylko ukazuje ogrom awarii z jaką próbują poradzić sobie teraz pracownicy aplikacji pocztowej.

Zresztą, gdyby tego było mało doniesienia dotyczą wersji przeglądarkowej jak i aplikacji mobilnych.

Kiedy problem z działaniem Gmaila zostanie rozwiązany? Tego niestety nie wiemy. Na razie brak oficjalnej informacji od Googla.

