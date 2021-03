Awaria Microsoft Edge - użytkownicy Windows 10 mają problem

Niedawno miała miejsce aktualizacja, która wprowadziła do Microsoft Edge funkcję wspomagającą szybsze włączanie się programu. Działa to w taki sposób, że przeglądarka ma uruchomioną tylko część z wszystkich procesów dziejących się w tle. Dzięki temu wydajność Microsoft Edge miała znacząco się zwiększyć, a czas uruchamiania skrócić o 29%.

Niestety, okazuje się, że wprowadzenie nowej funkcji wiąże się z błędami. Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z wydajnością oraz awarię polegającą na tym, że zamknięcie okna Microsoft Edge nie zamyka programu, bo ten uruchamia się ponownie. Ponadto w raportach pojawia się informacja, że przeglądarka nawet po wyłączeniu działa w tle - to tej pory po wyłączeniu programu nie miało to miejsca.

„Znalazłem wiele instancji Edge działających w tle, a kiedy wyłączyłem Startup Boost, wszystko wróciło do normy. Nie zauważyłem żadnej różnicy w wydajności, gdy ta funkcja była włączona / wyłączona. Tylko, że wpłynęło to na mój procesor, co spowodowało straszne opóźnienia w grach ”- zauważył jeden z użytkowników.