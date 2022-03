Awaria PlayStation Network oraz PS Store. Gracze FIFA 22, Destiny 2 i TES Online najbardziej poszkodowani

PlayStation Network i PS Store zmagają się właśnie z poważną awarią. Gracze nie mogą zalogować się do usług Sony, jak również do wielu popularnych gier, w tym FIFA 22, Destiny 2 i TES Online.

Nie mamy najlepszych wieści dla posiadaczy konsol PlayStation, a w szczególności PS5. Okazuje się, że po dzisiejszej aktualizacji oprogramowania systemowego doszło do niespodziewanej awarii PlayStation Network i PS Store. Gracze na licznych forach i w mediach społecznościowych informują o niemożliwości połączenia z siecią PlayStation, jak również uruchomienia w trybie online ulubionych gier, w tym: FIFA 22, Destiny 2, The Elder Scrolls Online, GTA Online czy Gran Turismo 7.

Część użytkowników zgłasza również problemy z rozpoznaniem ich członkostwa PlayStation Plus, co również może być przyczyną kłopotów z przejściem w tryb online. Abonament PS Plus jest bowiem wymagany podczas rozgrywki sieciowej na konsolach Sony. Wielu graczy zauważa, że problemy te pojawiły się dopiero po dzisiejszej aktualizacji systemu PlayStation 5.

Również serwis Downdetector zauważył problemy PlayStation Network. Obecnie liczba zgłaszanych awarii przekroczyła już 800 i stale rośnie. W bazie danych serwisu coraz więcej pojawia się również zgłoszeń o awarii serwerów FIFA 22, jak również Electronic Arts, ale są one najprawdopodobniej powiązane z kłopotami Sony.

Co na to główny zainteresowany? Japoński oddział Sony poinformował, że faktycznie doszło do awarii PlayStation Network oraz PS Store. Niestety, nie ujawniono czy jest ona powiązana bezpośrednio z dzisiejszą aktualizacją i kiedy możemy spodziewać się jej usunięcia.

PSN (w tym PlayStation Store) może być obecnie niedostępne. Przepraszamy za wszelkie niedogodności dla naszych klientów. Prowadzimy badania i prace konserwatorskie, więc proszę chwilę poczekać - japoński oddział Sony na Twiterze.

Zobacz również: