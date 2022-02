Awaria internetu w Vectra. Co się dzieje?

Klienci jednego z największych operatorów internetu zgłaszają awarie.

Użytkownicy ogólnopolskiego operatora sieci kablowej Vectra zgłaszają na serwisie Downdetector problemy z dostępem do Internetu oraz telewizji.

Według statystyk z platformy, trudności rozpoczęły się około godziny 11:00 we wtorek, tj. 8 lutego. Wśród miast, w których dostęp do sieci jest ograniczony, znalazły się między innymi: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Wrocław oraz Poznań, co wskazuje na możliwość problemów w całej Polsce.

Liczba dzisiejszych zgłoszeń wciąż wzrasta, a pojedyncze niepochlebne komentarze na temat usługi pojawiają się także na Facebooku operatora. Z tego, co wiemy, firma nie odniosła się jeszcze do stanu awarii. Mamy jednak nadzieję na szybkie rozwiązanie problemu i poprawę sytuacji.

