Awaria serwerów Microsoftu? Co się dzieje z Office 365?

Jeśli ktoś chciał dzisiaj po 7 rano skorzystać z pakietu MS Office w wersji online, mógł mieć przykrą niespodziankę.

Microsoft 365 to narzędzia, z których codziennie korzystają miliony użytkowników. Niestety, na skutek bliżej nieokreślonej awarii przez ponad godzinę nie było możliwe korzystanie z nich. Nie można było zalogować się do poczty Outlook, nie widać było plików na OneDrive, a próba stworzenia nowego dokumentu w Wordzie, tabelki w Excelu czy prezentacji PowerPoint kończyła się pokazaniem ekranu z błędem. Pierwsze problemy odnotowane zostały już ok. 7 rano. Teraz, dwie godziny później, większość usług działa, choć trafiają się lokalne problemy. Zanotowano 1178 zgłoszeń, dotyczących także korzystania z usługi Xbox Live oraz Teams.

Fot.: DownDetector

Jak podaje oficjalne konto Twitterowe Microsot 365, zidentyfikowano problemy - są one związane z Azure, czyli usługami Microsoftu związanymi przetwarzania w chmurze. Trzeba przyznać, że reakcja producenta była szybka i po prostu sięgnięto po rozwiązania przygotowana na taką właśnie sytuację. Dlatego jeśli ktoś korzysta z Office 365 po godzinie 9 rano, może nawet nie dostrzec jakichkolwiek problemów. Microsoft zaznacza jednak, że występują problemy z lokalnymi dostawcami sieci, dlatego jeśli u Ciebie coś nie działa - zaczekaj spokojnie na naprawę.

