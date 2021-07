Awaria w Banku Millenium - problem naprawiony!

Dzisiejszy poranek zalała fala zgłoszeń dotyczących awarii od posiadaczy kont w Banku Millenium. Problem zdaje się dotyczyć bankowości internetowej.

Na ten moment nie wiadomo jednak dokładnie, jak poważna jest awaria w Banku Millenium. Zdaje się jednak, że są to poważne problemy. Portal Dowdetector zaobserwował kilkaset raportów dotyczących problemów z usługami banku. Jeśli podczas korzystania z bankowości internetowej występują jakiekolwiek trudności, wina najprawdopodobniej nie leży zatem po stronie użytkownika a banku.

Poniżej zamieszczamy mapę zgłaszanych problemów. Sugeruje, że trudności dotyczą głównie kilku większych miast w naszym kraju:

Źródło: Downdetector

Sprawdź również: Galaxy Watch 4 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

AKTUALIZAJA 07.07.2021, GODZ. 19:00

Z oficjalnej wiadomości Banku Millenium do redakcji wynika, że problemy z bankowością zostały zażegnane. Klienci z powrotem mogą cieszyć się pełnym dostępem do do usług banku.