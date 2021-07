Awaria w Fortnite? Serwery nie działają. Co się dzieje? [Aktualizacja]

Dzisiaj do rana występują problemy z serwerami Fortnite. W serwisie donwdetector zostało zarejestrowanych już setki zgłoszeń. Ponad 85 procent z nich dotyczy kłopotów z połączeniem się z serwerami.

Cała sytuacja ma związek z dzisiejszą aktualizacją o numerze 17.20. Po długiej przerwie Epic Games dodało nową zawartość do gry. W Fortnite pojawi się bardzo dużo nowości, za czym idzie rozmiar aktualizacji. Patch waży około 1,8 GB w zależności od platformy. Niebawem wszystko powinno wrócić do normy. Jeśli pojawią się nowe informacje, będziemy aktualizować artykuł na bieżąco.

We're beginning to disable services in preparation for the v17.20 update, with server downtime beginning soon.



We’ll let you all know when downtime has ended! pic.twitter.com/EZ5PpFVTtS