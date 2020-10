Awaria w Microsoft Teams. Nauka zdalna nie zdaje egzaminu?

Microsoft Teams - popularny komunikator, który milionom uczniów ma pomóc w nauce zdalnej, właśnie oblał pierwszy egzamin po wznowieniu nauczania online w szkołach podstawowych.

W dniu dzisiejszym do nauki zdalnej przystąpili uczniowie szkół podstawowych z klas 4 - 8. Przez (co najmniej) najbliższe dwa tygodnie zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają korzystać z sytemu Librus oraz komunikatorów, w tym Microsoft Teams, do odbywania zajęć online.

Informowaliśmy was już, że Librus w dniu dzisiejszym zawiódł, a awaria systemu znacznie utrudnia pracę i naukę. Z podobnymi problemami mierzy się właśnie Microsoft Teams. Wychodzi na to, że również ten popularny komunikator nie był gotów na tak dużą liczbę nowych użytkowników.

W serwisie downdetector już po godzinie 8:00 zaczęły pojawiać się pierwsze zgłoszenia o awarii. Na sile przybrały one przed godziną 11, wówczas downdetector odnotowywał już ponad 550 zgłoszeń dotyczących awarii w Microsoft Teams. Niestety, zgłoszeń wciąż przybywa i nie wiemy, kiedy sytuacja się unormuję, a zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mogli skupić się jedynie na nauce.

