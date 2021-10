Awaria w OVH - użytkownicy zgłaszają problemy! [Aktualizacja]

[Aktualizacja]

Wygląda że problemy z działaniem platformy zostały rozwiązane i OVH weryfikuje wraz z klientami czy wszystkie usługi działają poprawnie . Jak podaje komunikat na stronie travaux.ovh.net awaria była powiązana z atakami DDoS, a dokładniej z wzmocnieniem zabezpieczeń chroniących przed tego typu działaniami.

W ciągu ostatnich 2 godzin, użytkownicy zaczęli zgłaszać awarie związane z platforma OVH . Raporty z Downdetector pokazują, że nie działają VPS, serwery dedykowane ani adresy mailowe. Dostawca odpowiada za aż 700 tysięcy stron, więc sytuacja jest wyjątkowo problematyczna. Jak podaje oficjalny komunikat:

Sieć OVH jest niedostępna. Mamy do czynienia z incydentem sieciowym w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie zespoły techniczne pracują nad rozwiązaniem incydentuZobacz również:

Network and racks:: [Worldwide] Network OVH: Start time: 13/10/2021 07:20 UTC

Impact : Since 07:20 UTC this morning the entire OVH network is unavailable. We are experiencing a network incident located in the United States. All the technical tea https://t.co/U1ohKXYVeT #ovh