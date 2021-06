Awaria w Vectra! Brak Internetu i telewizji

Kolejny dzień, kiedy użytkownicy raportują o problemach z serwisem Vectra.

Wielu użytkowników ogólnopolskiego operatora sieci kablowej Vectra zgłasza problemy z dostępem do Internetu czy brakiem telewizji. Według statystyk z platformy Downdetector, klienci zaczęli zgłaszać problemy 31 maja i trwają one do dzisiaj. Wśród miast, w których dostęp do sieci jest ograniczony, znalazły się między innymi: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Wrocław czy Łódź.

Liczba dzisiejszych zgłoszeń zaczęła gwałtownie wzrastać już od ok. 5 nad ranem. Choć niepochlebne opinie na temat usługi pojawiają się także na Facebooku operatora, firma nie odniosła się jeszcze do całej sytuacji, która wygląda na niezwykle poważną.

