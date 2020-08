Awaria w mBank - klienci otrzymują dziwne wiadomości, nie działa aplikacja mobilna

Kolejna awaria w mBanku, klienci otrzymali dziwne wiadomości, a po chwili przestała działać aplikacja mobilna na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS-em.

Dziwne powiadomienia pojawiły się na smartfonach osób korzystających z aplikacji mobilnej aplikacji mBanku. Komunikaty "wiadomość testowa" i "mbank pozdrawia" z szeregiem niepowiązanych ze sobą znaków zaniepokoiły klientów banku, szczególnie, że po chwili przestała działać sama aplikacja.

mBank - klienci banku otrzymali dziwne wiadomości

Serwis downdetector.pl informuje nas już o poważnej awarii, o godzinie 15:32 było to już ponad 5600 zgłoszeń. Użytkownicy zgłaszają najczęściej problemy z zalogowaniem się do konta i brakiem dostępu do swoich środków. Co ciekawe, część osób zgłasza, że przez chwilę wszystko działa w jak najlepszym porządku, aby po paru minutach znowu się zablokować.

Przedstawiciele mBanku zareagowali niemal natychmiast i w wiadomości na Twiterze poinformowali, aby w żadnym wypadku nie reagować na otrzymywane powiadomienia, kliknięcie w nie może znacznie spowolnić działanie aplikacji.

Przepraszamy za wysłanie do Was testowych wiadomości push w aplikacji. Prosimy, nie reagujcie na nie. Klikanie w powiadomienia, powoduje spowolnienie działania aplikacji, Prosimy o chwilę cierpliwości. Mogą wystąpić również opóźnienia w połączeniach z call center. — mBank (@mBankpl) August 5, 2020

Kiedy problem z działaniem aplikacji mBanku zostanie rozwiązany? Tego niestety nie wiemy. Przedstawiciele banku zdradzili jedynie, że pracują nad jak najszybszym rozwiązaniem wszystkich problemów.

