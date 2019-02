Axiom Verge za darmo do 21 lutego

W ramach udostępniania użytkownikom gier za darmo, Epic Games oferuje do 21 lutego Axiom Verge. Jest to utrzymana w graficznym klimacie retro platformówka w stylu "metroidvania".

Epic Games dotrzymuje słowa i udostępnia do 21 lutego kolejny tytuł za darmo. Tym razem jest to Axiom Verge - produkcja z 2013 roku, za którą odpowiada samodzielnie Tom Happ, programista, który maczał palce w wielu różnych, dużych projektach (m.in. NFL Street). Bohaterem rozgrywki jest niejaki Trace, który... ginie od śmiertelnej rany, jednak budzi się w tajemniczym świcie. Przypomina on labirynty pełne futurystycznych mechanizmów i dziwnych istot, które są do niego wrogo nastawione. A ponieważ Trace nie zamierza ginąć (znowu), rusza, aby dowiedzieć się, co robi w tym miejscu.

Tytuł ten z pewnością spodoba się nie tylko miłośnikom rozgrywek w stylu retro, a choć od jego premiery minęło kilka ładnych lat, grywalność nie postarzała się ani o jotę. Jak wejść w posiadanie Axiom Verge? Po prostu należy założyć swoje konto na Epic Games Store, a następnie wejść na stronę sklepu, wybrać znajdujące w lewym, górnym rogu okienko z grafiką gry, a na kolejnej stronie wybrać opcję Zainstaluj. Axiom Verge dostępne jest za darmo do 21 lutego - jeśli tytuł zostanie w tym okresie pobrany, jest przypisywany na zawsze do konta użytkownika. A kolejną zapowiedziana produkcją będzie Thimbleweed Park - gra przygodowa z 2017 roku, utrzymana w stylu najlepszych produkcji Lucas Arts.

Jeśli szukasz innych darmowych produkcji, zajrzyj do naszego działu Gry, gdzie mamy dużą ofertę tytułów freeware.