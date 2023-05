Aż 8 gier za darmo od Epic Games Store? Czeka nas wielka promocja

Znany insider powołując się na swoje źródła twierdzi, że już wkrótce otrzymamy aż 8 darmowych gier od Epic Games Store.

Do jutra, do godziny 17:00 wszyscy zainteresowani gracze mogą dodać do swojej biblioteki w Epic Games Store 3 darmowe gry. Jest to Against All Odds, Horizon Chase Turbo oraz Kangurek Kao. Z kolei od jutra przez następny tydzień będziemy mogli odebrać zestaw dodatków do The Sims 4. Najprawdopodobniej to jednak nie koniec atrakcji.

Billbil-kun, leaker znany m.in. z tego, że przedwcześnie docierał do informacji na temat darmowych gier w Epic Games Store, udostępnił ciekawą wiadomość. Na swoim Twitterze napisał, że już 18 maja rozpocznie się kolejna edycja Epic Games Store Mega Sale. W trakcie jej trwania mamy dostać mnóstwo promocji oraz kupon zniżkowy obniżający wartość zamówienia o 25 %. To jednak jeszcze nie koniec. Według jego informacji, od dnia startu promocji do 15 czerwca, otrzymamy aż 8 darmowych gier.

EXCLUSIVE

Remember this tweet ?



There will be a surprise this year,



We won't get 4 giveaways during EGS Mega Sale 2023 like usual but,



We're getting 8* !



*2 giveaways per week



See you on May 18th to discover the 2 first giveaways#EpicGameshttps://t.co/LPdfJJF5J2 — billbil-kun (@billbil_kun) May 9, 2023

Pamiętacie tego tweeta? W tym roku będzie niespodzianka. Nie dostaniemy 4 prezentów podczas EGS Mega Sale 2023 jak zwykle, ale dostaniemy 8! 2 nagrody na tydzień Do zobaczenia 18 maja, aby odkryć 2 pierwsze nagrody.

Wygląda na to, że możemy się szykować na ciekawe darmowe gry w ciągu najbliższych tygodni.