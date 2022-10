Aż trudno uwierzyć, że w internetowej Biedronce są takie ekspresy do kawy [04.10.2022]

Na wirtualnych półkach Biedronki czekają na ciebie ekspresy do kawy w bardzo przyjaznych cenach. Skusisz się na któryś z nich?

Czy wiesz, że w internetowym sklepie Biedronka Home znajdziesz trzy ciekawe ekspresy do kawy? Dwa modele to ekspresy ciśnieniowe (w tym jeden z automatycznym systemem spieniania mleka), a jeden parzy kawę, przelewając przez zmielone ziarna gorącą wodę. Chcesz poznać szczegóły? Parametry oraz więcej szczegółów na temat tych urządzeń prezentujemy poniżej.

MPM ekspres ciśnieniowy do kawy, 20 barów, MKW-06M

To bardzo ciekawy model ekspresu kolbowego. Co ważne, przy jego pomocy spieniony również mleko – wszystko dzięki zastosowaniu w tym urządzeniu dyszy parowej.

Na stronie producenta znajdziemy taki opis:

Ekspres ciśnieniowy do kawy MPM wyposażony w system Thermoblock, nagrzewa się w 100 sekund, dlatego szybko możesz się cieszyć gorącym napojem. Posiada regulację natężenia wytwarzania pary oraz dyszę do spieniania mleka. Wyjmowany pojemnik na wodę pozwala na jego łatwe uzupełnianie. Tacka odciekowa jest mobilna, dlatego łatwo ją myć. Antypoślizgowe, gumowe nóżki zapobiegają przemieszczaniu się urządzenia podczas jego pracy. Produkt posiada lampkę kontrolną, która wskazuje gotowość do pracy, proces parzenia kawy oraz spienianie.

Parametry:

Pompa ciśnieniowa 20 barów

System Thermoblock

W zestawie: filtr na 1 filiżankę (10g), filtr na 2 filiżanki (20g), miarka-ugniatacz do kawy

Lamka kontrolna

Wyjmowana tacka ociekowa

Antypoślizgowe nóżki

Wymiary: 25 x 30 x 31 cm

Pojemność: 1700 ml

Waga: 3.275 kg

Moc: 850 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz

Długość kabla: 1 m

Cena: 379 zł – klik

MPM ekspres ciśnieniowy do kawy, 15 barów, MKW-07M

W tym modelu, oprócz kolby, mamy też automatyczny system spieniania mleka. Przy pomocy tego urządzenia z łatwością przygotujemy więc zarówno kawy czarne, jak i mleczne.

Na stronie producenta znajdziemy taki opis:

Ekspres ciśnieniowy do kawy MPM, wyposażony w system Thermoblock, nagrzewa się w 45 sekund, co zapewnia szybką gotowość do pracy. Posiada regulację natężenia wytwarzania pary oraz dyszę do spieniania mleka. Wyjmowany pojemnik na wodę pozwala na jego uzupełnienie. Produkt łatwo utrzymać w czystości dzięki programowi samooczyszczania. Gumowe nóżki zapobiegają przemieszczaniu podczas działania. Lampka kontrolna monitoruje gotowość do pracy, proces parzenia kawy oraz spieniania. Produkt posiada automatyczny system spieniania i dozowania mleka.

Parametry:

Pompa ciśnieniowa 15 barów

System Thermoblock

W zestawie filtr na 1 filiżankę (10g), filtr na 2 filiżanki (20g), miarka-ugniatacz do kawy

Lamka kontrolna

Wyjmowana tacka ociekowa

Antypoślizgowe nóżki

Wymiary: 39 x 20 x 33 cm

Pojemność: 1200 ml

Waga: 4.290 kg

Ilość elementów: 11

Opis elementów: Ekspres, zbiornik na wodę, pokrywa pojemnika, tacka ociekowa, kratka tacki ociekowej, mały i duży filtr na kawę, kolba na filtr z kawą, zbiornik na mleko, pokrywa pojemnika na mleko, miarka

Moc: 1470 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: 220-240V 50 Hz

Długość kabla: 1,05 m

Cena: 599 zł – klik

MPM ekspres przelewowy do kawy, 950 W, MKW-05

To ekspres przelewowy, przy pomocy którego zaparzymy kawę w sposób alternatywny – przelewając gorącą wodę przez zmielone ziarna.

Na stronie producenta znajdziemy taki opis:

Ekspres przelewowy do kawy MPM pozwala na przygotowanie pysznej kawy, a pojemny, szklany dzbanek umożliwia zalanie 15 filiżanek. Wbudowany wyświetlacz LCD posiada funkcję zegara, timera z funkcją opóźnionego startu do 24h oraz 2 stopnie intensywności kawy. Utrzymanie w czystości zapewnia samoczyszczenie, możliwość mycia w zmywarce elementów urządzenia oraz wyjmowany filtr. Blokada kapania pozwala na natychmiastowe zatrzymanie pracy. Wyposażenie we wskaźnik poziomu wody z podziałką umożliwia odmierzenie odpowiedniej ilości płynu.

Parametry:

Wyświetlacz LCD

Blokada kapania

Monitorowanie stanu pracy

Płyta utrzymująca ciepło

Wymienny filtr

Wyłącznik bezpieczeństwa

Łyżeczka do kawy z pędzelkiem w zestawie

Wymiary: 17 x 27 x 30 cm

Pojemność: 1800 ml

Waga: 1.820 kg

Ilość elementów: 5

Opis elementów: Ekspres, szklany dzbanek, koszyk filtra, pojemnik na kawe, łyżeczka do kawy

Rodzaj wyświetlacza: LPC

Moc: 950 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz

Długość kabla: 0, 67 m

Cena: 169 zł – klik

