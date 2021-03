BAFTA 2021 - poznaliśmy wszystkich nominowanych. The Last of Us 2 faworytem

Właśnie poznaliśmy wszystkich nominowanych do prestiżowych nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) z dziedziny gier wideo.

Jak większość tegorocznych ceremonii rozdania nagród, również BAFTA Game Awards 2021 przechodzi w tryb online. Nie oznacza to jednak, że Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) przygotuje nam wydarzenie mniej prestiżowe. Nic z tych rzeczy, już za niespełna miesiąc odbędzie się uroczysta gala, podczas której poznamy wszystkich laureatów BAFTA 2021.

Wśród nominowanych prym wiedzie produkcja Naughty Dog - The Last of Us Part 2, która została nominowana w aż 13 kategoriach (co jest rekordem w historii plebiscytu). Sporą liczbą nominacji mogą pochwalić się także: Ghost of Tsushima (10 nominacji), Hades (8), Marvel's Spider-Man: Miles Morales (7) oraz Animal Crossing: New Horizons (5).

Nie zabrakło również polskich akcentów. Produkcja CD Projekt RED - Cyberpunk 2077, została nominowana w czterech kategoriach, m.in. za najlepszą narrację oraz osiągnięcie artystyczne. Pełną listę nominowanych do nagród BAFTA 2021 znajdziecie poniżej.

BAFTA 2021 lista nominowanych:

Najlepsza gra:

The Last of Us Part 2

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Najlepsza gra brytyjska:

Dreams

F1 2020

Fall Guys

Röki

Sackboy: A Big Adventure

The Last Campfire

Najlepsza animacja:

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

The Last of Us Part II

Największe osiągnięcie artystyczne:

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Największe osiągnięcie audio:

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Najlepszy debiut:

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

Röki

The Falconeer

Najlepiej rozwijająca się produkcja:

Destiny 2: Beyond Light

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man's Sky

Sea of Thieves

Najlepsza gra rodzinna:

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure

Gra wykraczająca poza rozrywkę:

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

Spiritfarer

Tell Me Why

The Last of Us Part II

Najlepszy projekt gry:

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Najlepsza gra sieciowa:

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

Valorant

Najlepsza muzyka:

Ghost of Tsushima

Hades

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

Najlepsza narracja:

Assassin's Creed: Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Najlepsza produkcja oryginalna:

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Najlepsze wystąpienie w roli głównej:

Ashley Johnson jako Ellie w The Last of Us Part II

Cherami Leigh jako V w Cyberpunk 2077

Cody Christian jako Cloud Strife w Final Fantasy VII Remake

Daisuke Tsuji jako Jin Sakai w Ghost of Tsushima

Laura Bailey jako Abby w The Last of Us Part II

Nadji Jeter jako Miles Morales w Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Najlepsze wystąpienie w roli pobocznej:

Carla Tassara jako Judy Alvarez w Cyberpunk 2077

Jeffrey Pierce jako Tommy w The Last of Us Part II

Logan Cunningham jako Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon oraz Storyteller w Hades

Patrick Gallagher jako Khotun Khan w Ghost of Tsushima

Shannon Woodward jako Dina w The Last of Us Part II

Troy Baker jako Joel w The Last of Us Part II

Największe osiągnięcie techniczne:

Demon's Souls

Doom Eternal

Dreams

Flight Simulator

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Najlepsza gra roku zdaniem publiczności:

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Valorant

To już wszyscy nominowani. Warto przy tym podkreślić, że większość z powyższych laureatów wyłoni kapituła konkursu Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. W tym roku głos oddano jednak również samym graczom i to właśnie my zadecydujemy, kto otrzyma nagrodę za najlepszą grę roku (zdaniem publiczności). Głosowanie już trwa - swojego faworyta możecie wesprzeć pod tym adresem.

Tegoroczna gala rozdania nagród BAFTA odbędzie się 25 marca. Poprowadzi ją Elle Osili-Wood - prezenterka i dziennikarka ściśle związana z branżą gier. Całe wydarzenie będziecie mogli obejrzeć "na zywo" za pośrednictwem sieci, m.in. w takich serwisach jak: acebook, Twitch, Twitter, czy YouTube.

