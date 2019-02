BATTLETECH - dobra gra za darmo przez weekend

Jako że na weekend pogoda zapowiada się kiepsko, polecamy dobrą grę na Steam. Do końca niedzieli w BATTLETECH można grać za darmo.

BATTLETECH to strategia turowa nowej generacji, powstała pod kierownictwem Jordana Weismana, twórcy MechWarrior oraz oryginalnego BATTLETECH i deweloperów nagradzanej serii Shadowrun Returns.

Jest rok 3025. Galaktyka trwa w nieustającym konflikcie, który toczą wysokie rody, wykorzystując do tego ogromne, zmechanizowane pojazdy bojowe zwane BattleMechami. Przejmij dowództwo nad własną grupą Mechów oraz sterującymi nimi MechWarriorami i walcz o przetrwanie w targanym wewnętrznym konfliktem imperium galaktycznym. Ulepsz swoją bazę kosmiczną, negocjuj kontrakty z galaktycznymi magnatami, naprawiaj i usprawniaj flotę starzejących się BattleMechów oraz stosuj wyniszczające taktyki walki, aby pokonać wrogów na polu bitwy.

Cechy gry:

DOWODZISZ ODDZIAŁEM MECHÓW W WALCE TUROWEJ - wystawiaj do walki ponad 30 BattleMechów w różnych konfiguracjach. Wykorzystuj teren, położenie, arsenał broni i umiejętności specjalne, aby wymanewrować i pokonać nieprzyjaciela.

ZARZĄDZAJ WŁASNĄ GRUPĄ NAJEMNIKÓW - rekrutuj, dostosowuj i rozwijaj unikalnych MechWarriorów. Ulepszaj i modyfikuj swój frachtowiec. Jako najemnik podróżuj po kosmosie, podejmując misje i zdobywając reputację wśród wysokich rodów i lokalnych frakcji.

WEŹ UDZIAŁ W BEZWZGLĘDNEJ WOJNIE DOMOWEJ - zanurz się w opowieści o brutalnie obalonej władczyni, która prowadzi krwawą wojnę, by, przy wsparciu twojej kolorowej kompanii najemników, odzyskać swój tron.

DOSTOSUJ SWOJE MECHY - wykorzystuj MechLab, aby konserwować i ulepszać swoje jednostki oraz zastępować uszkodzone systemy broni zdobyczami z pola bitwy.

TRYB WIELOOSOBOWY PVP I POTYCZKA - dostosuj szpicę Mechów oraz MechWarriorów i rywalizuj ze swoimi przyjaciółmi, przeciwnikami w trybie online lub w trybie potyczki, aby sprawdzić swoje umiejętności przeciwko SI.

BATTLETECH dostępny jest już od dziś, aż do końca niedzieli. Jesli chcesz dodać go do swojej bibliotek Steam, przejdź po prostu na tę stronę.

UWAGA: produkcja wymaga 35 GB dostępnej przestrzeni na dysku!