BBC iPlayer - data premiery, cena, jak oglądać w Polsce

Zainteresowanie ofertą VOD stale rośnie, zaś odbiorników telewizyjnych pozbywamy się nagminnie. Tymczasem, brytyjski nadawca w końcu decyduje się na wprowadzenie BBC iPlayer do Polski. Oto wszystko, co wiemy!

Spis treści

BBC iPlayer w Polsce

Od dłuższego czasu coraz częściej zamieniamy telewizję naziemną na platformy takie jak m.in. Netflix, Canal+, HBO Max (do grona dołączy niebawem również Disney+). Niemniej, dostęp do wielu zagranicznych produkcji, a w tym filmów i seriali - nadal bywa utrudniony. Nie wspominając nawet o polskim dubbingu lub napisach, często oglądanie jest po prostu nielegalne. Tymczasem, na rynek wkracza lubiana brytyjska stacja BBC iPlayer! Niezwykle wyczekiwana oferta pojawia się z dużym opóźnieniem, jednak czekanie może się opłacić.

BBC iPlayer - oferta

Po uzyskaniu dostępu do iPlayera, będziemy mogli oglądać programy pochodzące z odłamów stacji, a w tym m.in BBC Brit, BBC Earth, BBC Lifestyle oraz BBC First. Pośród oferty znajdziemy produkcje niemal z każdej kategorii - począwszy od dokumentów, filmów familijnych, skończywszy na thrillerach, serialach, dramatach i rozmaitych programach stricte telewizyjnych. Wszystkie treści będą dostępne z polskim lektorem i napisami.

Zobacz również:

BBC iPlayer w Polsce - kiedy premiera?

Programy z wysp mogą zagościć w naszych domach już niebawem, ponieważ oficjalna premiera została wyznaczona na 1 czerwca. Dostęp do BBC iPlayer będzie możliwy za pośrednictwem bliźniaczego serwisu Canal+, który z powodzeniem funkcjonuje w Polsce. Jeśli należysz do subskrybentów, uzyskasz darmowy dostęp aż do 31 sierpnia (w przypadku odbioru satelitarnego, obowiązkowy jest dekoder z połączeniem internetowym). Po wakacyjnym okresie, BBC iPlayer będzie dostępny dla widzów w formie dodatkowego pakietu.

BBC iPlayer - cena

Na ten moment wystarczy mieć aktywną subskrypcję Canal+ online - w zależności od pakietu to koszt od 29 zł/miesiąc do 45 zł/miesiąc. Nie jest znana cena pakietu dodatkowego, w którego skład będzie wchodzić wyłącznie iPlayer BBC. Jednak nie powinno nas to nadto niepokoić, ponieważ do 31 sierpnia włącznie, nie ponosimy dodatkowych opłat.

Sprawdź CANAL+ Online - cena, pakiety, wymagania. Najważniejsze informacje o platformie.