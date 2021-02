BIOSTAR prezentuje płyty główne Intel H510

Propozycja tajwańskiego producenta jest przeznaczona dla biznesu. Oczywiście każdy model w pełni współpracuje z procesorami Intela 11. generacji, czyli rodziną Rocket Lake-S.

BIOSTAR to doskonale znany na rynku producent płyt głównych, kart graficznych oraz nośników danych. W informacji prasowej zaprezentował nam dwa najnowsze modele płyty głównych, stworzonych z myślą o procesorach Rocket Lake-S - H510MH/E 2.0 oraz H510MX/E 2.0. Są one przeznaczone do obudów Micro-ATX i mają umożliwić pełne wykorzystanie potencjału procesorów firmy Intel. Znajdziemy na nich złącza PCIe 4.0, dwa porty USB 3.2 Gen 1, a także cztery USB 2.0. Obie płyty wspierają Wi-fi 6, pamięć DDR4 (maksymalnie 64GB) oraz umożliwiają taktowanie na 2933 MHz. Za połączenie LAN odpowiada moduł Intel I219V. Płyty umożliwiają podpięcie starych myszek i klawiatur za pomocą interfejsu PS/2. Dzięki trzy portom audio możliwe jest korzystanie z dźwięku 7.1

Co odróżnia obie płyty? H510MX/E 2.0 ma dodatkowy port DVI-D. I w sumie - tyle różnic. Obie płyty mają trafić na rynek w najbliższym czasie. Niestety, BIOSTAR nie podaje póki co cen ani dostępności. Poniżej prezentujemy pełną specyfikację obu:

Źródło: Videocardz