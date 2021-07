BMW wchodzi na rynek gamingowy? Firma pokazała fotel dla graczy

BMW pokazało koncept fotela dla graczy o nazwie The Rival Rig. Czy mebel trafi do sprzedaży?

BMW stworzyło inicjatywę o nazwie Rivalworks, która koncentruje się na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. W ramach tego przedsięwzięcia powstał koncept fotela gamingowego The Rival Rig. Oparcie oraz poduszki adaptują się ułożenia ciała, aby zapewnić użytkownikowi jak największy komfort oraz wygodę. Sztuczna inteligencja dokonuje zmian na podstawie odczytów z sensorów zamontowanych we wnętrzu fotela. Rival Rig miałby być także wyposażony w diody LED współgrające z tym, co aktualnie dzieje się na ekranie monitora. Użytkownik mógłby w dowolny sposób modyfikować wszelkie funkcje przy użyciu dedykowanego oprogramowania.

Nie wiadomo, czy The Rival Rig będzie dostępny w sprzedaży. BMW nie przedstawiło ceny ani daty premiery. Bardzo możliwe, że jest to tylko pomysł, i niektóre rozwiązania zostaną w przyszłości przeniesione do innych urządzeń. Tak było w przypadku ROG Face Off, laptopa projektowanego wspólnie przez BMW oraz ASUSA. Ten model nie trafił nigdy do sprzedaży, ale niektóre opcje zostały wykorzystane w ASUS Strix G.

Zobacz galerię zdjęć prezentującą The Rival Rig.

fot. BMW, Rivalworks fot. BMW, Rivalworks fot. BMW, Rivalworks fot. BMW, Rivalworks

