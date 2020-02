BOE drugim na świecie dostawcą matryc AMOLED

Chińska firma BOE informuje, że była drugim na świecie dostawcą ekranów AMOLED w 2019 roku. Czy koronawirus przeszkodzi w powtórzeniu tego rekordu?

BOE Technology to chiński producent komponentów elektronicznych, o którym większość konsumentów mogła nigdy nie słyszeć. Wszystko za sprawą tego, że BOE nie produkuje sprzętu dla użytkowników końcowych, a jedynie podzespoły takie, jak panele LCD, OLED, MicroLED, a także czytniki linii papilarnych i panele solarne.

Źródło: techadvisor.co.uk

Chińska firma Qunzhi Consulting opublikowała niedawno dane na temat wysyłki matryc AMOLED do smartfonów w 2019 roku. Z raportu wynika, że globalnie dostarczono aż 180 milionów matryc AMOLED, które posłużyły do budowy wyświetlaczy do smartfonów. Należy pamiętać, że jest to jedynie część wyświetlaczy do smartfonów, ponieważ wielu producentów nadal stosuje matryce LCD.

Wzrost rok do roku w produkcji paneli AMOLED wzrósł o 6,2 procenta. Największymi producentami są Samsung Electronics, BOE Technology oraz LG Displays.

Na rynku paneli AMOLED na lokalny, chińskim rynku BOE Technology ewidentnie zajmuje pierwsze miejsce. Udział na tamtym rynku wynosi 30,2 procenta. Co ciekawe BEO Technology ma gigantyczną przewagę, jeżeli chodzi o produkcję elastycznych paneli OLED. W tym przypadku udziały rynkowe to aż 87,6 procenta.

Wraz z wzrostem popytu na elastyczne smartfony szacuje się, że w samym 2020 roku producenci urządzeń elektronicznych sprzedadzą ponad 300 milionów sztuk smartfonów z elastycznymi ekranami, co przekłada się na 50 procentowy wzrost rok do roku.

W Chinach BOE Technology może liczyć na wsparcie ze strony Huawei'a oraz Xiaomi. Na rynku globalnym liderem nie do przebicia nadal jest Samsung, który w zasadzie ma pełną kontrolę w kwestii produkcji matryc AMOLED. Według CINNO Research Koreańczycy wysłali w 2019 roku około 400 milionów sztuk paneli AMOLED, co przekłada się łącznie na 87 procent światowych dostaw w ubiegłym roku.

Chińczycy w tej kwestii mogą pochwalić się produkcją jedynie około 56 milionów sztuk paneli AMOLED. Dużo bardziej interesujący jest rok roczny wzrost, który w tym przypadku wynosi aż 133,5 procenta. Chiny odpowiadają obecnie za produkcję zaledwie 12 procent paneli AMOLED, ale po wzrostach widać, że już niedługo może się to zmienić.

Źródło: gizchina.com