BOŚ Bank niedostępny od dzisiaj

Od piątku do soboty system i aplikacja mobilna BOŚBank24 nie będą działać.

Bank Ochrony Środowiska nie będzie w pełni dostępny. W piątek (18.06.21) o godzinie 22. przestanie działać system, aplikacja mobilna BOŚBank24, usługa mojeID oraz TeleBOŚ. Powodem utrudnień mają być prace serwisowe. Także infolinia banku będzie funkcjonować z pewnymi ograniczeniami. Brak dostępu do usług będzie trwał do soboty (19.06.21), do godziny 20.

