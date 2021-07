Back 4 Blood - spadkobierca Left 4 Dead wkrótce do przetestowania

Już wkrótce rozpoczną się beta testy gry Back 4 Blood.

Back 4 Blood zadebiutuje na rynku w październiku tego roku. Niebawem wszyscy chętni będą mogli wciąć udział w becie. Osoby, które kupiły grę w przedsprzedaży otrzymają dostęp do zamkniętych testów. Potrwają one od 5 do 9 sierpnia. Następnie, 12 sierpnia rozpocznie się otwarta beta dla wszystkich zainteresowanych, która zakończy się 16 sierpnia. Grę będzie można sprawdzić na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox.

Back 4 Blood w swoich założeniach bardzo przypomina niezwykle popularną serię Left 4 Dead. Jako członek małej grupy będziemy przemierzać kolejne lokacje wykonując proste zadania. Chcąc zrealizować cel i dotrzeć do miejsca ewakuacji, będziemy musieli pokonać hordy zombie, które za wszelką cenę chcą nas powstrzymać.

Do walki użyjemy kilku rodzajów broni palnej oraz własnoręcznie wykonanej broni białej. W grze zostanie zastosowany także system specjalnych kart. Można je aktywować przed rozpoczęciem rozgrywki, uruchamiając przeróżne modyfikatory.

