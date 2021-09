Back to school - idealna drukarka do pracy i nauki zdalnej

Idealna drukarka to taka, która jest tania, szybka i zapewniająca wydruk wysokiej jakości. Podpowiadamy, które modele marki Canon spełniają wszystkie te wymagania.

W dzisiejszych czasach potrzeba kupna drukarki podyktowana jest wieloma względami. Wszyscy jesteśmy jednak zgodni w jednym aspekcie - drukarka to niekwestionowanie użyteczne narzędzie, które okazuje się przydatne nie tylko do codziennej eksploatacji, ale także do szkoły czy pracy. W związku z tym, że w ciągu ostatniego roku wyznaczono trend przenoszenia się nauki oraz pracy do warunków domowych, to wymagania wobec urządzeń drukujących znacznie wzrosły. Od tego czasu znaczenie zaczęło mieć to ile ma funkcji oraz jakie są realne koszty utrzymania podczas normalnej eksploatacji. Biorąc to wszystko pod uwagę, wybraliśmy kilka sprzętów, które wpisują się idealnie w potrzeby przeciętnego biura oraz uczniów i studentów.

Zaawansowane drukarki do pracy zdalnej

W pierwszym rzucie przyjrzyjmy się urządzeniom dedykowanym do małych biur i pracy zdalnej. Znajdują się tu dwie absolutnie topowe drukarki wielofunkcyjne typu MegaTank z automatycznym czujnikiem wyłączania oraz włączania urządzenia, które pozwalają oszczędzać energię podczas bezczynności. Na tym jednak nie koniec ich zalet, bo według producenta gwarantują one także nasycone barwy dzięki zastosowaniu wyjątkowego systemu atramentów. Jego unikatowość polega na tym, że kolorowe tusze są barwnikowe, a czarny tusz pigmentowy wykorzystywany jest do drukowania tekstu. Taka konfiguracja pozwala na wydruk o niezwykle ostrych krawędziach. Jest on tym bardziej kluczowy, im mniejsze litery mamy potrzebę wydrukować. Poza tym zastosowanie tego typu technologii pozwala na zachowanie odporności na różnego rodzaju zakreślacze. Dodatkowo, podobnie jak inne drukarki z serii G, i te wyróżniają się możliwością samodzielnego uzupełniania tuszu dzięki specjalnemu systemowi pojemników. Poza tym producent zdecydował się na zastosowanie wymiennej kasety konserwacyjnej, która odpowiada za zbieranie nadmiaru atramentu między innymi wykorzystywanego podczas czyszczenia głowicy.

Canon MAXIFY GX6040

Zacznijmy od modelu, który spełni potrzeby nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Mowa o modelu Canon MAXIFY GX6040, który sprawdzi się idealnie w niewielkim biurze dzięki gwarancji wysokiej rozdzielczości wydruku, wynoszącej maksymalnie 600 x 1200 dpi oraz niezwykłej łatwości uzupełniania zbiorników z atramentem. Przekłada się to na wyjątkowo niskie koszty posiadania, które według zapewnień producenta pozwalają nawet na oszczędności na poziomie 85% w porównaniu z możliwościami 10 najlepszych drukarek laserowych i atramentowych. Warto tutaj zaznaczyć, że oryginalne zasobniki pozwalają na druk nawet 9 000 stron w czerni i bieli oraz 21 000 arkuszy w kolorze (przy wydruku ekonomicznym).

Źródło: www.canon.pl

Drukarka Canon MAXIFY GX6040 posiada funkcje kopiowania i skanowania, które są kluczowe podczas pracy. Niestety, nie uświadczymy tutaj jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego, także wszelkie skanowane dokumenty musimy przekładać ręcznie. Całe szczęście producent wynagradza to proponując automatyczne drukowanie dwustronne, które dodatkowo charakteryzuje się dużą szybkością drukowania. W specyfikacji urządzenia podano, że wynosi ono 24 obr./min w czerni oraz 15,5 obr./min w kolorze (przy drukowaniu jednostronnym). Urządzenia można kupić już za 2 299,99 zł.

Canon MAXIFY GX7040

Przejdźmy teraz do omówienia bliźniaczo podobnego modelu, jednak zasadniczo bardziej zaawansowanego. Na początku warto podkreślić, że tak jak poprzedniczka, jest ona atramentowa i charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji przy utrzymaniu biznesowej jakości wydruku. Również w przypadku tego urządzenia producent zapewnia, że w trakcie testów urządzenia osiągnięto średnie oszczędności na całkowitym koszcie posiadania wynoszące 85% w porównaniu z możliwościami 10 najlepszych drukarek laserowych oraz atramentowych. Canon zaznacza, że wzięto pod uwagę całkowite koszty posiadania, to znaczy zakup sprzętu oraz atramentu. Podane procentowe oszczędności określono w przypadku druku na poziomie 1000 stron (50% monochromatycznego i 50% w kolorze) przez okres 5 lat.

Źródło: www.canon.pl

To co szczególnie wyróżnia ten model to posiadanie podajnika D-ADF, który pozwala na szybkie jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne wysokiej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, wynoszące nawet 23,3 obr./min. Jest to szczególnie przydatna i ważna funkcja, gdyż pozwala na usprawnienie prac typowo biurowych. Poza tym urządzenie oferuje automatyczny druk dwustronny, podobnie zresztą jak poprzedni model. Warto zaznaczyć, że ta drukarka została wyposażona nie tylko w tylną tacę z pojemnością do 100 arkuszy, ale także dwie kasety, w których zmieści się nawet 500 stron (po 250 arkuszy na kasetę). Drukarkę MAXIFY GX7040 kupić można już za 2 799 zł.

Ekonomiczne drukarki dla ucznia i studenta

Potrzeby ucznia i studenta a przeciętnego domowego biura znacząco odbiegają od siebie w wielu aspektach. Najważniejszy jednak nasuwa się sam, a mowa oczywiście o oszczędności i zdecydowanie mniejszych potrzebach eksploatacyjnych. Biorąc to pod uwagę jasne jest, że drukarka musi być typu MegaTank, który jest aktualnie jednym z najbardziej ekonomicznych na rynku przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wydruku.

Canon PIXMA G3420

Zacznijmy od wielofunkcyjnej drukarki Canon PIXMA G3420. Cechuje się ona niezawodnością dzięki ekonomicznemu drukowaniu wysokonakładowemu, który powstaje z czterech podstawowych barw, co pozwala na uzyskanie doskonale odwzorowanych kolorów. Jest to najbardziej rozpowszechniona technika druku, której największymi zaletami są jakość i szybkość. Warto tutaj zaznaczyć, że mówimy o rozdzielczości drukowania wynoszącej maksymalnie 4800 x 1200 dpi. Poza tym drukarka może pochwalić się szybkością drukowania wynoszącą ok. 9,1 obr./min w trybie monochromatycznym oraz 5 obr./min w kolorze. W tym miejscu warto również wspomnieć o wydajności kaset, która w czerni-bieli wynosi 6000 stron, a w kolorze 7700.

Źródło: www.canon.pl

Jeżeli zaś chodzi o funkcje, to Canon PIXMA G3420 nie posiada obsługi automatycznego drukowania dwustronnego, więc wszelkie dokumenty trzeba obracać ręcznie. Poza tym urządzenie jest kompatybilne z licznymi aplikacjami takimi jak: Mopria (Android), Apple AirPrint (iOS), PIXMA Cloud Link oraz Easy-PhotoPrint Editor. Nie można nie wspomnieć o obsłudze inteligentnych asystentów, a mowa o Amazon Alexa oraz Asystencie Google. Urządzenie dostępne jest do kupienia już od 749 zł.

Canon PIXMA G2420

Kolejna zaproponowana wielofunkcyjna drukarka to Canon PIXMA G2420, która jest mniej zaawansowaną siostrą poprzedniej. Producent zdecydował się zachować tę samą wysoką rozdzielczość drukowania wynoszącą 4800 x 1200 dpi oraz wydajność kaset. Warto przypomnieć, że i to urządzenie jest typu MegaTank, a więc posiada 4 łatwo napełniane zbiorniki na atrament. Producent zastosował tutaj tusz hybrydowy, który charakteryzuje się tym, że kolorowe tusze są barwnikowe, a czarne pigmentowe. Pozwala on na zachowanie wyjątkowej ostrości wydruku.

Źródło: www.canon.pl

To, co wyróżnia Canon PIXMA G2420 to jeszcze większa szybkość drukowania w kolorze, która wynosi 5,1 obr./min. Tym samym szybkość drukowania fotograficznego w tym urządzeniu wynosi 45 sekund dla zdjęcia w standardowym rozmiarze 10x15 bez ramki. Co ciekawe, w specyfikacji znajdziemy funkcję drukowania banerów, co nie jest standardowym elementem drukarek domowych. Niestety, nie uświadczymy jednak automatycznego drukowania dwustronnego, więc w razie potrzeby pozostaje jedynie obsługa ręczna. Canon PIXMA G2420 można kupić już za 609 zł.

Drukarka dostępna jest w sklepie x-kom.

Canon PIXMA G1420

Na ostatnią z propozycji składa się bardzo ekonomiczna i efektywna drukarka do codziennego użytku, a mowa o Canon PIXMA G1420. Według producenta, wydajność dedykowanych do niej tuszy wynosi nawet 12 000 arkuszy w przypadku zużycia 2 czarnych butelek z atramentem (załączonych w zestawie) lub 7700 stron w kolorze. Warto zauważyć, że zbiorniki z tuszem zostały zaprojektowane w taki sposób, by dolewanie go było jak najprostsze. Poza tym według specyfikacji, szybkość drukowania podobna jest do tego co oferuje pierwszy z proponowanych modeli. W czerni szybkość ta wynosi 9,1 obr./min oraz 5 obr./min w kolorze przy zachowaniu rozdzielczości wynoszącej maksymalnie 4800 x 1200 dpi.

Źródło: www.canon.pl

Urządzenie posiada funkcje takie jak: drukowanie bez obramowania, drukowanie bannerów oraz ręczne drukowanie dwustronne. Poza tym Canon PIXMA G1420 obsługuje liczne rodzaje papierów, między innymi warto zwrócić uwagę na magnetyczny papier fotograficzny, naprasowniki do tkanin oraz dwustronny papier matowy. Drukarka dostępna jest już od 429 zł, m.in. w sklepie x-kom.

Obecnie, wspomniane modele drukarek PIXAMA objęte są promocją 3-letniej gwarancji.

Podsumowanie

Zanim weźmiemy się za analizę rynkową poszukując tej idealnej drukarki, musimy przeanalizować nasze potrzeby. Pierwszą i jednocześnie najważniejszą kategorią jest to, gdzie urządzenie będzie użytkowane na co dzień. Kolejno, warto zwrócić uwagę na jakość wydruku oraz szybkość jego przetwarzania. W domowych warunkach można przymknąć oko na powolny wydruk, jednak w biurze, kiedy liczy się czas, jest to niedopuszczalne. Na samym końcu warto zwrócić uwagę na funkcje jakie posiada drukarka oraz na jej ekonomię. Wszystko tak, żeby dobrać urządzenie spełniające w pełni nasze potrzeby, co jest możliwe dzięki szerokiej gamie produktów marki Canon. Szczególną uwagę warto zwrócić na urządzenia zaawansowane, takie jak Canon MAXIFY GX6040 oraz Canon MAXIFY GX7040, które spełnią wymogi nawet najbardziej wymagających użytkowników.